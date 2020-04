Rástartoltak a részvényekre a befektetők

A számlanyitások és a tranzakciók számában is érezhető felpezsdülés február közepétől a hazai brókercégeknél. A nyomott árazású olajszektor mellett a defenzívebb gyógyszeripari és technológiai részvényeket keresik a kisbefektetők – derül ki a Világgazdaság körkérdésére adott válaszokból.

A hazai befektetési piacot is fenekestül felforgatta február közepétől a koronavírus-járvány. A pandémia pánikhatásaként előbb a pénzüket menekítő befektetők mozgatták meg a piacokat, az első sokkot követően a mélybe süllyedő eszközárakban jó beszállási lehetőséget kereső spekulánsok is aktivizálták magukat.

A csökkenő árfolyamok és a növekvő volatilitás láthatóan felkeltette a befektetők érdeklődését, a régebbi ügyfelek részéről pedig megnőtt az igény a részvényvásárlásra és a passzív számlák aktiválására

– mondta lapunknak Vavrek Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. lakossági üzletágának igazgatója.

Fokozódó számlanyitási kedvről és megnövekedett kereskedési forgalomról számolt be a Világgazdaságnak a Concorde, a KBC Securities és az Erste Befektetési Zrt. is. A brókercégek válaszaiból kiderül, hogy a hagyományos csatornák mellett az online felületeken is aktívabbá váltak a befektetők. Az OTP Banknál ugyan nem tapasztaltak megugrást az értékpapírszámla-nyitásokban, a kereskedési tranzakciók száma azonban emelkedett, különösen a digitális platformokon. Az internetbankban végzett értékpapír-tranzakciók száma az év elejéhez képest 57 százalékkal nőtt az utóbbi bő egy hónapban, míg a lakossági tőzsdei vételi megbízások száma két és félszeresére ugrott a pénzintézetnél. Az Erste februári és márciusi kereskedési forgalma a három-négyszeresére emelkedett a megszokotthoz képest.

A befektetési szolgáltatók szinte egybehangzóan a részvények megugró népszerűségét emelték ki lapunknak.

„A részvények és az ETF-ek irányába mozdult az ügyfelek érdeklődése, sokan úgy ítélik meg, hogy a jelenlegi árszintek már jó beszállási lehetőséget kínálnak” – mondta Saághy Pál, az OTP Bank treasury üzletkötője. A szakember szerint ezzel együtt is indokolt az óvatosság, hiszen az elemzői célárak és a P/E-mutatók alapján vonzónak tűnő árak a járvány előtti modellszámításokon alapulnak, ezek pedig nem veszik figyelembe a vállalati eredmények várható visszaesését.

