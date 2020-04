Rekordközelben az arany árfolyama

1730 dollár felett jár az arany unciánkénti árfolyama. A jelenlegi világgazdasági bizonytalanság rekordmagas árfolyamot hozhat – derül ki az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen szakértőinek elemzéséből.

Az arany iránti kereslet olyan mértékben ugrott meg a világméretű koronavírus-járvány kitörése után, hogy

márciusban gyakorlatilag elfogytak a vásárolható fizikai aranykészletek

– áll a BlockBen közleményében.

A pandémia miatti óvintézkedések az utánpótlás szállítását is rendkívüli módon megnehezítették. Svájcban és Olaszországban is zártak be egy időre színitő üzemek, helyzetük áprilisi rendeződéséig heteken át nem szállítottak ügyfeleiknek.

Az unciánkénti árfolyam jelenleg 1730 dollár felett jár.

Elemzők a jelenlegi világgazdasági helyzetben a lehetséges forgatókönyvek között említik a rekorddöntést is a következő időszakban. Az arany unciánkénti ára eddig mindössze 2011 augusztusában és szeptemberében járt a lélektani 1900 dolláros szintnél. Az árfolyam az elmúlt egy évben már így is harmadával nőtt.

„Az arany, mint menekülőeszköz árfolyama a rá jellemző trendet mutatja a változó gazdasági klímában, a koronavírus okozta extrém gazdasági hatások közepette. A mostani válság hatásait próbálják felmérni sokan, de nehéz megjósolni, meddig fog romlani a helyzet. Az arany árában ezért áttörésre számítunk: sokan továbbra is ebbe kívánnak menekülni az egyéb piacokból” – fogalmaz a kilátásokról Bodnár Viktor, a BlockBen vezérigazgatója.