Rendet vág a SEC új főnöke – ha hagyják

Vajon még meddig adhatják el árjegyzőknek az ügyfeleik megbízásait az amerikai brókercégek? Ez a gyakorlat a világ tőzsdéin általában tiltott. Most az engedékeny Trump-éra után szigorúbb hangot megütő tőzsdefelügyelet célkeresztjébe került az order piac.

Már a januári GameStop-őrület idején is komolyan felmerült, hogy szabályozni kellene az úgynevezett order flow eladásokat. Miközben a Wallstreetbets fórumon egymást biztatták vételre a shortoló hedge fundok ellen harcoló kisbefektetők, az olyan népszerű, jutalékmentes kereskedést hirdető online kereskedési platformok, mint például a 13 millió ügyfelet kiszolgáló, a redditorok által is kedvelt Robinhood, nem a tőzsdére adták be az ügyfelek megbízásait, hanem eladták árjegyző cégeknek. Ilyen például a Citadel, amely jutalékot fizet a megbízásban rejlő információért.

Ez sok tőzsdén tiltva van, de a tengerentúli parketteken bevett gyakorlat.

Joggal merült fel, hogy ezzel vajon a brókercég elárulja-e az ügyfelét. Mert a Wall Street-i csatában kisbefektetők játszottak longra a shortoló hedge fundok ellen. És a GameStop-shorton bajba került Melvin Capital hedge fundnak is épp a kisbefektetői ajánlatokat felvásárló Citadel nyújtott milliárdos mentőövet. Az order piac nagyságát érzékelteti, hogy az idei első negyedévben csak a Citadel 475 millió dollárt fizetett a brókereknek ügyfeleik részvény- és opciós megbízásaiért.

Bár elvileg a kisbefektetők védelmét szolgálja az árjegyzők közbeiktatása – így óvják őket a piaci hullámveréstől –, ám az árjegyző fizet, vagyis jobban megéri neki az amatőr kicsikkel suba alatt alkudozni, mint a nyilvános piacon a szofisztikált nagybefektetőkkel kereskedni. A tömeges order eladásokból kinyerhető piaci információkról már nem is szólva. Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) már tavaly is vizsgálódott, mert feltűnő volt, hogy a Robinhood a teljes megbízásállományát árjegyzőknek adja el. A Robinhood akkor megállapodott a felügyelettel egy 65 millió dolláros bírság befizetésében.

A Robinhood

65

millió dollárral megúszta tavaly az ügyféladatok továbbadását

A januártól hivatalban lévő Biden elnök azonban Gary Genslert nevezte ki a SEC élére, aki nem ismeretlen a piaci szereplők számára, hiszen döntő szerepe volt a pénzügyi „vadnyugatot” megregulázó, 2010-es Dodd–Frank Wall Street-reform és fogyasztóvédelmi törvény előkészítésében, amit az Obama-adminisztráció legfontosabb reformjának tartanak.

Gensler a kongresszus értékpapír- és tőzsdebizottságának múlt heti meghallgatásán is elmondta, hogy vizsgálják a Citadel Securities és a Virtu Financial order vásárlásait. Majd a hét végén a CNBC-nek nyilatkozva még élesebben fogalmazott, mondván, a nagykereskedők árjegyzése a kisbefektetőknek hátrányosabb a nyílt tőzsdei műveleteknél. A The Wall Street Journal emlékeztetett, hogy Gensler jobban bízik a szabályozott kereskedési terekben, amelyek nyilvánosan közzéteszik az árakat, és nagyon szkeptikus a kevésbé átlátható ügyletekkel szemben. Ráadásul a SEC elnöke, mielőtt Clinton elnök hívására állami szolgálatba lépett volna, két évtizeden át a Goldman Sachs befektetési bankára volt.

Egyelőre nem tudni, hogy a SEC eljut-e az order eladások betiltásáig.

Ám új vezetőjének hivatalba lépése óta a tőzsdebuborékként dagadó üres társaságok (SPAC) piacát is sikerült lehűtenie, csupán azzal, hogy kilátásba helyezte az opciós utalványok elszámolásának átvezetését a jegyzett tőke sorról a kötelezettségek közé. A felügyelet már vizsgálja a nagy bankházaknak tízmilliárd dolláros veszteséget okozó Archegos hedge fund bukását és a teljes hozamcserés (total return swap) részvénykölcsönzés gyakorlatát. De célkeresztbe kerültek az online platformokon gyakori kötésre ösztönző grafikák is, amelyek „játékként” ábrázolják a kereskedést, megtévesztve a kisbefektetőket.

Biztos, hogy rövid idő alatt sokak tyúkszemére taposhatott rá Gary Gensler a Wall Street zsibongójában, mert feltűnően gyorsan golyózták ki az első általa kinevezett SEC-igazgatót, Alex Oh asszonyt. A korábbi ügyvédi praxisából érte utol egy jól időzített, etikai vétséget felrovó bírói végzés, kénytelen volt egy hét után lemondani.