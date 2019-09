Repülőrajtot vett a Prosus az Euronexten

Európa második legértékesebb technológiai vállalatává lépett elő a dél-afrikai Naspers csoporthoz tartozó Prosus, amely szerdán debütált az amszterdami börzén. Igaz, népszerűségét elsősorban a birtokában lévő Tencent- részvénycsomagnak köszönheti.

Ha áttételekkel, de a magyar Extreme Digital is érdekelt lesz az amszterdami tőzsdén, ehhez már csupán az szükséges, hogy a román eMAG e-kereskedelmi társasággal való, a tavasszal bejelentett fúziójára ráüsse a pecsétet a Gazdasági Versenyhivatal. Az eMAG ugyanis a dél-afrikai internetes óriás, a Naspers csoport tagja, amely Prosus néven futó leánycégének részvényeit tegnap vezette be a holland börzén. A rajt frenetikusra sikerült, az árfolyam az 58,70 eurós listaárat már délelőtt 32 százalékkal haladta meg, a társaság piaci értékét 125 milliárd euróra emelve. Ezzel a Prosus csupán 9 milliárd euróval van lemaradva Afrika legértékesebb cége, a szintén dél-afrikai Standard Bank Group mögött, az amszterdami parketten pedig csak a Shell és a Unilever jár előtte, az európai technológiai piacon pedig csak a német SAP. A dél-afrikai cég Johannesburgban forgó részvényei eközben 3,2 százalékkal drágultak.

A Prosus igazi értékét a kínai internetes óriásban, a számos alkalmazás mellett az online videojátékok terén piacvezetőnek számító Tencentben lévő részesedése adja. A dél-afrikaiak már 2001-ben ráéreztek a lehetőségre, és 34 millió dollárt fektettek a Tencentbe, ezzel 31 százalékos részesedéshez jutottak. Ennek az értéke most 110 milliárd euró. A Naspers megtartja a Prosusban lévő 73 százalékos részesedését, ahogy a Tencent-paketthez sem akar hozzányúlni, ami nem is csoda, hiszen e tőkebefektetése a márciusban zárult üzleti évben 3,41 milliárd dollárt fialt, miközben a Naspers 4,25 milliárd dolláros adózott eredménnyel zárt, igaz, ebben benne van az az 1,6 milliárd dollár is, amelyet a Walmarttól kapott az indiai internetes áruházban, a Flipkartban lévő 10 százalékos részesedésének az eladásáért. A cég éves forgalma egyébként 15 százalékkal 2,65 milliárd dollárra nőtt.

A teljes cikket a Világgazdaság csütörtöki számában olvashatja