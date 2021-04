Részvénybonanza Abu-Dzabiban

Alig több, mint két hét alatt háromnegyedével emelkedett az Egyesült Arab Emírségekben az Abu Dzabi de facto uralkodójának családjához köthető International Holdings Co PJSC (IHC) részvényeinek az ára, és nem ismert, miért.

A cég kapitalizációja dollárban számítva meghaladta a rekord 40 milliárdot, és ezzel már többet ér, mint az Emirátusok legnagyobb bankja, a FAB

– írta a Bloomberg. Azért is nehéz kitalálni, mi hajthatja a részvény szárnyalását, mert a vállalat igazi vegyesholding, mindenféle üzlettel foglalkozik. Helyi halászati cégük is van, de befektettek Elon Musk SpaceX nevű űrtechnológiai vállalkozásába is.

Az óriási részvényralik nem ismeretlenek az Emírségekben.

Például a múlt hónap végén a Mubadala nevű, 232 milliárd dollár értékű vagyont kezelő helyi alap tehetett szert busás haszonra, amikor eladott egy 12 százalékos csomagot az Aldar Properties PJSC-ben, amely óriási ingatlanfejlesztési megrendeléseket kap, és a részvényei egy év alatt 144 százalékkal lettek értékesebbek. A Mubadala maradt a legnagyobb részvényes, 25 százalékos részesedéssel. A részvénycsomag vásárlójának, az Alpha Dhabi, Sublime Commercial Investmentnek az üzletei az Emirátusokban több ponton is összeérnek az IHC-val. Az IHC-t a Bloomberg szerint a Royal Group nevű vállalat ellenőrzi, amelynek elnöke Tahnún bin Zájed Ál Nahján sejk, aki Abu-Dzabi, a legnagyobb területű államalkotó emirség koronahercegének, Mohammed bin Zájed Ál Nahjánnak a testvére.

Az IHC részvényeinek értéke a március 22-ei 50 emirátusi dirhamról csütörtökig 87,5 dirham környékére szökött fel.

„Ez nem a nyúlszívűeknek való papír” – mondta Vijay Valecha, a dubaji Century Financial tanácsadó cég befektetési főigazgatója. „Itt bármilyen vezetőségi hiba sokba kerülhet, ez a részvény azoknak a növekedésre hajtó befektetőknek felel meg, akik értik a kockázatokat” – tette hozzá. A nagyhatalmú Tahnún bin Zájed Ál Nahján, aki egyben a Royal Group (magyarul Királyi Csoport) elnöke is, egy éve lett a holding első embere, és mindjárt intenzív befektetői terjeszkedésbe fogott az Emírségekben és külföldön is. Az IHC eszközeinek az értéke az év végén elérte a 3,8 milliárd dollárt, az egy évvel korábbi négyszeresét, a vállalkozás profitja pedig 159 százalékkal ugrott meg 2020-ban, hárommilliárd dirhamra (821 millió dollár). A cég vezérigazgatója csak annyit árult el a részvényralit firtató Bloomberg-kérdésre, hogy az IHC folytatja a terjeszkedést, havi szinten kettő-négy ügyletet üt nyélbe, és továbbiakról folytat tárgyalásokat.