Robusztus növekedés előtt az európai cégek

A pozitív meglepetéseket futószalagon szállító európai vállalatokra rálicitálva srófolják egyre feljebb első negyedéves eredményvárakozásaikat az elemzők. Az év elején a ciklikus szektorokat képviselő cégek nyeresége és árbevétele ugorhatott meg leginkább.

A vártnál is jobban indult az első negyedéves európai gyorsjelentési szezon, a mérlegszámait eddig felfedő néhány tucat nagyvállalat felülmúlta az egyébként is optimista szakértői prognózisokat. A legnagyobb, döntően nyugat-európai vállalatokat tömörítő Stoxx 600 indexből keddig jelentő társaságok mintegy kétharmada múlta felül a Refinitiv Lipper adatbázisában szereplő elemzői konszenzust árbevételi és profitsoron egyaránt – az előbbinél 69, az utóbbinál 65 százalék a túlteljesítők aránya. Ez azért is nagy szó, mert a historikus adatok alapján átlagosan a cégek fele okoz pozitív meglepetést.

Egy erős negyedéves eredménnyel jó ideje adós már Európa, a vállalati profitok ugyanis legutóbb éves alapon 2019 utolsó három hónapjában emelkedtek. A nyolc negyedéve tartó vesszőfutás azonban most szinte biztosan véget ér, a koronavírus-járvány tavalyi gazdasági pusztítása miatt a bázishatás is ezt diktálja.

Az adatszolgáltató friss elemzése szerint 2021 első három hónapjában szerény ütemben – 2,5 százalékkal – javulhattak a cégek bevételei, adózott eredményük viszont 71 százalékkal pattanhatott fel. A szakértők optimizmusa az elmúlt hetekben egyre fokozódott, egy hónapja még „csupán” 50 százalék alatti profitbővülést jeleztek előre.

A gazdaságok óvatos újranyitása és a helyreállás legerőteljesebben a ciklikus szektorok képviselőinek kedvezhetett az év elején.

A tartós fogyasztási cikkeket gyártók profitja több mint tízszeresére ugorhatott, ahogy a fogyasztók bepótolták a pandémia okozta első sokk miatt elhalasztott vásárlásaikat.

A 2020 kora tavaszinál ötször magasabb adózott eredményről számolhatnak be az iparcégek is, a pénzügyi szektor profitja pedig – a nyersanyaggyártókhoz hasonlóan – duplázódhatott, de a tavalyihoz hasonló eredményt szállító, hagyományosan stabil közműcégek kivételével szinte minden szektorban számottevő profitjavulás várható. Egyedül a járványhelyzet eddigi egyértelmű nyertesének számító egészségügyi vállalatok eredménye zsugorodhatott tizedével a Refinitiv konszenzusa szerint.

Robusztus növekedésre van kilátás az év hátralevő részében is. A második negyedévben a vállalatok forgalma közel negyedével emelkedhet, a profitok pedig csaknem a duplájukra hízhatnak, a két számjegyű dinamika pedig a második fél évben is fennmaradhat, a lendület pedig – a szakértők jelenlegi becslése szerint – csak 2022 elején hagy majd alább.

A jövő héten futószalagon érkeznek az európai vállalatok beszámolói, 74 Stoxx 600-kosártag jelent majd. A hétfői mezőny meglehetősen foghíjas – a Siemens Healthineers mellett két másik cég teszi közzé a számait –, a keddi felhozatalból viszont a Ferrari és a Telenor mellett az Adecco és az Infineon is kitűnik. Szerdán jelent a CIB anyabankja, az olasz Intesa Sanpaolo, a legnagyobb figyelem azonban aznap a Stellantis autóipari óriásra irányulhat. A Fiat Chrysler Automobiles és a francia PSA Group év eleji összeolvadásából létrejött konglomerátum beszámolója azért is ígérkezik érdekesnek, mert az új európai autóipari mamutvállalat először fedi fel a lapjait.

A hét második felében a német óriáscégek – Adidas, Volkswagen, BMW, Siemens – mellett a pénzügyi szektor kerül ismét fókuszba, csütörtökön a holland ING mellett az olasz UniCredit és a francia Société Générale, valamint a lengyel PKO Bank számait ismerhetik meg a befektetők, pénteken pedig a Raiffeisen Bank és a Crédit Agricole is publikálja eredményeit, bőséges viszonyítási alapot adva ezzel az OTP Bank ugyancsak péntek hajnalban érkező beszámolójához, ami egyben a hazai gyorsjelentési szezon kezdetét is jelenti.