Rövidesen kamatozik a magyar fintech digitális aranya

Idén áprilisban hozta létre és vitte tőzsdére az arany digitális változatát egy magyar fintech, az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen. A 100 százalékos aranyletéttel rendelkező digitális eszköz, a BlockNoteX egy újabb innovációnak köszönhetően december első felétől már kamatozik is: egy tőzsdei partneren keresztül 1-6 hónapra leköthető. Az ügyfelek a letelt idő után kamatot kapnak.

Továbbra is 1800 USA dollár felett jár az arany unciánkénti árfolyama. A stabilitást és biztonságot kínáló nemesfém iránti befektetői érdeklődés az elmúlt időszak világgazdasági bizonytalansága hatására továbbra is élénk:

az arany árfolyama egy év alatt 26 százalékot emelkedett.

A nemesfém iránti érdeklődés következtében a piac rendkívül nyitott az innovatív megoldásokra is. Ezért fogadta jelentős nemzetközi érdeklődés 2020 áprilisában a magyar fintech 100 százalékos aranyletéttel rendelkező digitális eszközét.

A BlockBen a blockchain technológia által garantált biztonságban hozta létre a digitális aranyat, amelynek 100 egysége pontosan megfelel 1 gramm aranynak.

A digitális arany értéke a fizikai aranyéval egyenesen arányosan változik.

A létező legtisztább, 0.9999 százalékos tisztaságú fizikai befektetési aranyat a BlockBen egy LBMA tag nagykereskedői partnerén keresztül szerzi be.

A biztosított aranyat Svájcban, egy zürichi széfben őrzik, az aranyletét tulajdonosának nevére bejegyezve, maximális biztonságban.

A BNOX rövid idő alatt több nagy forgalmú kriptotőzsdén is elérhetővé vált, például a P2PB2B-n, a CoinTigeren és a WhiteBIT-en is.

Ezt az innovatív megoldást fejlesztette tovább az elmúlt hónapokban a BlockBen.

A digitális arany továbbfejlesztéseként megszületett a kamatozó digitális arany. A különleges megoldás lényege, hogy a BNOX egy tőzsdei partneren keresztül rövidesen 1-6 hónapra leköthetővé válik, a lekötés után pedig akár 10-30 százalékos kamat is jár

– tájékoztat Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója.

A BNOX előnye, hogy az Ethereum publikus blokklánccal rendkívül széleskörű felhasználhatóságot garantál a befektetőknek és vásárlóknak, maximális biztonság mellett. Hidat képez a tradicionális és a modern pénzügyi világ között, valamint FIAT kapuként is működik, vagyis euró alapú be- és kifizetési lehetőséggel is rendelkezik.

A digitális arannyal már több tőzsdei platformon is lehet kereskedni.