Shortolják Elon Musk vállalatát, kidurranhat a Tesla-lufi?

A tavalyi év folyamán Elon Musk vagyona több mint hatszorosára ugrott, részben a dollármilliárdos legsikeresebb vállalatának, a Tesla tőzsdei ralijának köszönhetően. Az idei év azonban hektikusabban kezdődött az elektromos autógyártó háza táján, és a Lansdowne Partners alapkezelője szerint hamarosan kidurranhat a Tesla-lufi – adta hírül a CNBC.

A vállalat piaci kapitalizációja 800 milliárd dollárig szárnyalt 2020-ban,

majd közel negyedével 600 milliárd dollára esett február leforgása alatt.

Jelenleg 679 milliárd dolláron áll az értéke.

A Lansdowne Partners alapkezelője, Per Lekander arra számít, hogy

az elektromos autógyártó részvényei árában egy erős esés következhet, miután a világjárvány elhaladtával megemelkednek a pénzpiaci kamatok.

Lekander továbbá azt is elárulta a hírügynökségnek, hogy pénzintézete short pozíciókat vett fel a Teslával szemben, így tőkéjükkel is beállnak a véleményük mögé.

Idén inkább a piacvezetők visszatérésére számítunk, mint például a német agyutógyártó, a Volkswagen esetében, amelynek piaci értéke 119 milliárd euró (141 milliárd dollár) jelenleg

– mondta az alapkezelő.

Több kiváló papírt is lehet most találni, azonban rövidtávon a koronavírus sokkhatásából visszatérő gazdaságokban a kamatok emelkedésére számítunk, és arra, hogy a járvány előtti piacvezetők is megerősítik pozícióikat – fűzte hozzá a szakértő.

Természetesen akadnak, akik éppen ellenkezőleg látják a helyzetet.

Így például Dan Ives, a Wedbush elemzője, aki szerint az év eleji hullámzások után Elon Musk vállalatának részvényei újra erősödni fognak.

A Tesla számottevő sikereket könyvel el Kínában az elektromos autóival, így márciusban a részvényei árának növekedésére számítunk

– mondta Dan Ives.