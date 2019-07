Sok még a kockázat a csiprészvényekben

A hét végi G20-találkozó után nagyot ugrottak a félvezetőipari amerikai részvények, de az átalakuló szektor kilátásait még mindig a kereskedelmi háborús feszültségek és a szokásos ciklikus ingadozás árnyékolja be.

Rég nem látott kiugró teljesítményt könyvelhetett el hétfőn a félvezetőszektor az Egyesült Államokban:

a Philadelphia Semiconductor Index 5 százalékot emelkedett, és májusi minimumától számítva már 17 százalékos ralin van túl. Donald Trump beszédéből elsősorban a Huaweire vonatkozó részek járultak ehhez hozzá, mivel a kínai vállalat sok amerikai társaságnak kulcsfontosságú kereskedelmi partnere, Kína pedig a teljes szektor bevételeinek egyharmadát adja.

A Bloomberg információi szerint az iparág hónapok óta tartó kiterjedt lobbitevékenysége is szerepet játszik az enyhülésben. A csipgyártók szerint a Huawei-tiltás az Egyesült Államok gazdaságára és nemzetbiztonságára is rossz hatással van, ezért célzott akciókat javasoltak az általános tilalom helyett. Az érvelés szerint a mostani intézkedések megbízhatatlan partnerként tüntetik fel az Intelt, a Broadcomot és más gyártókat, s ez rontja a globális eladási esélyeiket is.

