Szárnyalt a Mol a pandémia harmadik hulláma alatt

A koronavírus-járvány előtti időszakot idézik a Mol péntek hajnalban közzétett első negyedéves eredményszámai. A kutatás-termelés és a petrolkémia kiemelkedő teljesítményének, valamint a kiskereskedelmi szegmens dinamikus bővülésének köszönhetően túllendült a pandémia negatív hatásain a magyar olajtársaság.

A finomítás és a gáz-midstream szegmensek kivételével minden főbb soron nőtt a magyar olajtársaság eredménye, amely még az egyébként optimista elemzői várakozásokat is szinte minden tekintetben felülteljesítette az első negyedévben.

Az iparágban kiemelten figyelt, egyszeri tételektől és készletátértékelési hatásoktól tisztított (CCS) EBITDA 199,8 milliárd forintra ugrott, és 4,4 százalékkal múlta felül a pandémia hatásaitól még kevésbé érintett egy évvel korábbi időszakét.

Ez pozitív meglepetés, az elemzői konszenzus alapján ugyanis hasonló mértékű, 3,6 százalékos visszaesésre számított a piac.

A Mol külső környezete nagyot javult az elmúlt időszakban.

A Brent hordónkénti átlagára az idei első negyedévben elérte a 60,9 dollárt,

míg a tavalyi negyedik negyedévben még csupán 44,2, egy évvel ezelőtt pedig 50 dolláros nyersanyagárral dolgozhatott a Mol. A szárnyaló olajárak mellett a finomítói és a petrolkémiai marzsok is jelentősen erősödtek az előző negyedévhez képest, utóbbi ráadásul rekordszintre, tonnánként 874 euróra emelkedett márciusban.

A két meghatározó üzletág közül a kutatás-termelés kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2021 elején: az upstream EBITDA 63 százalékkal 92,1 milliárd forintra nőtt a jelentősen magasabb nyersanyagárak és az ACG mező hozzájárulásának köszönhetően.

A tényadat öt százalékkal magasabb a vártnál.

A downstream eredménye ezzel szemben 16 százalékkal 76,5 milliárd forintra mérséklődött a pandémia harmadik hulláma miatt bevezetett korlátozások, valamint a továbbra is nyomott, 2,5 dolláros finomítói marzsok miatt, a konszenzushoz képest azonban így is 23 százalékkal magasabbra futott be.

A fogyasztói szolgáltatások dinamikus, két számjegyű bővülése folytatódott az első negyedévben is, és 34,5 milliárd forinttal járult hozzá a csoportszintű EBITDA-hoz.

Ez 27 százalékos növekedésnek felel meg éves alapon, miközben az elemzők átlagosan „csak” 13 százalékos emelkedésre számítottak.

Némi csalódást egyedül a legkisebb súlyú, gázüzletág szállított, ahol bő harmadával kisebb eredményről adott számot a társaság, a 14,2 milliárd forintra apadó EBITDA alulmúlta az óvatosabb elemzői várakozásokat is. A szegmens visszaeső teljesítményét a szerbiai gáztranzit év eleji megszűnése miatt visszaeső volumen magyarázza.

Az olajtársaság adózott eredménye – a várakozásoknak megfelelően – ismét pozitívba fordult, a tavalyi 48 milliárdos veszteség után vaskos, 92,3 milliárd forint nyereséget regisztrált a vállalat.

Több mint 660 millió dollár EBITDA-t értünk el, ami kiváló eredmény, ha figyelembe vesszük a világ és a régió gazdaságát még mindig sújtó járványhelyzetet. Az erős teljesítmény a stratégiai kedzeményezéseink és az integrált, rugalmas üzleti modellünk közös eredménye. Külön öröm számomra, hogy a transzformációs stratégiánk két fontos pillére, a petrolkémia és a fogyasztói szolgáltatások nagyon erős teljesítményt nyújtottak

– mondta Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató az eredményekről.