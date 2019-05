Tarolhat a tőzsdén a vámháború

Az elemzőházak kész stratégiával várják a kereskedelmi háború eldurvulásáról vagy éppen a leszerelésről érkező híreket. A kockázatok egyre nőnek, s egy rossz alku is nagy mozgásokat indíthat el a parketten.

Donald Trump vasárnapi tömör, Kínát megfenyegető Twitter-üzenetének minden egyes szava 13 milliárd dollár tőzsdei kapitalizációt tüntetett el, a teljes bejegyzés hatására pedig eddig 1,36 ezermilliárd dollár volt a veszteség – számolta ki a Bloomberg. A legjobban azok kerestek a héten, akik a volatilitásra fogadtak, a CBOE indexe, a VIX két nap alatt 50 százalékot emelkedett, és január óta először törte át a 20-as szintet. A töretlenül erősödő amerikai részvénypiac a héten nagyot korrigált, és a következő napokban – de reálisan nézve inkább hetekben – kiderül, mely szektorok és részvények zuhannak még tovább, vagy épp a korábbi aggodalmakon túllépve drágulnak rakétasebességgel.

A vámok kivetéséről szóló döntést felkészülten várják az elemzőházak, a legérzékenyebb és a legellenállóbb iparágakról és részvényekről már hónapok óta készen áll a listájuk. A UBS elemzőháza például az amerikai felhasználásból indul ki. Bár az amerikaiak csak a Föld népességének 5 százalékát teszik ki, ők használják fel a globális erőforrások 24 százalékát.

Listájukon ezért főképp a technológiai és az ipari termelővállalatok szerepelnek: az Apple, a Qualcomm, a Micron, az AMD, a 3M, a Boeing, a Caterpillar, a General Electric és a United Technologies.

Már tavaly összeállítottak egy rész­vénykosarat, amely a leggyorsabban és legérzékenyebben reagáló vállalatokat tartalmazza. Szerepel itt többek között az ipari automatizálással foglalkozó Rock­well Automation, a nálunk is népszerű traktorok gyártója, a John Deere és több Kínára fókuszáló importcég is, mint a Pier 1. Külön kiemelik a kiskereskedési láncok – például a Best Buy, a Macy’s, a Gap és a Bed Bath & Beyond – nehéz helyzetét.

