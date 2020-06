Több ágazatban is akvirálni készül az Opus

Még erősebb befektetői fókusszal tervezi irányítani az Opust az új vezérigazgató, Dzsubák Attila Zsolt, aki szerint a társaság jó irányba halad, ezért korai lenne változtatásokról beszélni. A diverzifikált működésnek köszönhetően a járvány csak érintőlegesen befolyásolja majd az éves működést. Az Opus akvizíciós célkeresztjében több energetikai és turisztikai célpont van.

Július elsején ön váltja Gál Miklóst a vezérigazgatói székben. Mit tekint legfőbb feladatának az Opusnál?

Nagy megtiszteltetés ez a lehetőség számomra. Az Opus Global Magyarország egyik legdinamikusabb fejlődését felmutató, legizgalmasabb vállalata. Ezen a fejlődési íven változatlanul stratégiai cél, hogy vonzó célpontként jelenjünk meg az intézményi nagybefektetők és a konzervatív politikát folytató pénzügyi alapok előtt is, és az én legfőbb feladatom is ehhez igazodik: még erősebb befektetői fókusszal irányítani az Opust. Az eddigi szakmai pályafutásomat 1998-tól a befektetési szakmában, tőkepiaci környezetben töltöttem, remélem, hogy hasznosan tudom felhasználni az ott megszerzett tapasztalatokat a másik oldalon is.

Milyen változtatásokat tervez a társaságnál?

Bármilyen változtatást csak akkor van értelme megtenni, ha azzal előbbre jutunk. Az Opus eddigi eredményessége azt mutatja, hogy a fontos dolgok jól mennek. A feladatom, hogy a mostanra kialakított struktúrában, keretrendszerben hatékonyan működtessem a holdingot, és szükség esetén elvégezzük a finomhangolásokat. Az Opus eddigi eredményessége, a 2020-as első negyedévi jelentés számai is azt mutatják, hogy jó az irány. Korai lenne változásokról beszélni.

Minek tulajdonítja az első negyedévben látott jelentős eredményjavulást?

Ha három okot mondhatok, akkor az egyik a pontos stratégiai tervezés és a tervek fegyelmezett végrehajtása, a másik az újonnan adódó üzleti lehetőségek kihasználásával kapcsolatos gyors és felkészültségen alapuló döntési képesség. És ne feledjük a diverzifikált portfólióból adódó előnyöket, amelyekre épp a járványhelyzet mutatott rá: miközben a turisztikai szegmens gyengélkedett, az élelmiszeripari és építőipari divízió jól teljesített.

Fenntartható ez a dinamikus növekedés?

Alapvető célunk a tudatos, kiszámítható és stabil növekedés. Az Opus számai biztatók. Összességében a 2019-es éves alapot és a 2020-as első negyedéves adatokat, egy tőkeerős céget, stabilitást és egyben azt látjuk, hogy a konszolidált árbevétel-növekedés magában hordozza az építkezés lehetőségét leányvállalatainknál, ezt az anyacég minden tőle telhető eszközzel ösztönözni kívánja.

Mennyire írta át a járvány az idei, illetve a jövő évi terveket?

A vezetőség gyorsan és hatékonyan reagált a megváltozott gazdasági körülményekre, amelyek közepette a világgazdaság – az eddigiekhez képest csökkentett módon – üzemel. Az Opus emellett a diverzifikált működése okán jobb helyzetben van azoknál a vállalatoknál, amelyek a gazdasági életnek a válság által jobban érintett területeire fókuszálnak. A turizmus kivételével eddig azt látjuk, hogy a válság okozta krízis nem vagy csak érintőlegesen fog szerepet játszani az éves működésben. De a válságnak még nincs vége, ezért fokozottan figyelünk a világban zajló eseményekre, és folyamatosan elemezzük a tevékenységeinkre vonatkozó esetleges hatásukat.

A Hunguest Hotelek is bezártak. Hogyan sikerült mérsékelni a károkat?

Az említett rugalmasságnak köszönhetően a menedzsment korábbra ütemezte a szállodaportfólió jelentős részének amúgy is tervezett felújítását, így csökkentve összességében a bezárt időszakot. Azt gondolom, hogy ez racionális és szükségszerű lépés volt. Ezzel párhuzamosan számos olyan egyéb átalakulás történt már vagy van folyamatban a Hunguest Hotelsnél, amely helyzeti előnybe hozhatja a szállodaláncot a piaci versenyben.

Hogyan teljesített az ipar és az élelmiszeripar?

A társaság által közzétett első negyedéves adatokra tudok támaszkodni, azok szerint az élelmiszeriparban a szegmens összes működési bevétele megkétszereződött a 2019. első negyedévi pro forma kimutatáshoz képest, ami egyértelműen mutatja a gyárak működésének stabilizálódását, és a teljesítményük, a piacon betöltött szerepük növekedését vetíti előre. Az építőipar az összes működési bevétel látványos növekedése és a működési költségek csökkenése, valamint a szegmens jelentős megrendelésállománya mellett továbbra is erős és meghatározó, de ami ennél is fontosabb, növekedési potenciállal rendelkező pillére az Opusnak.

Teljesen „elengedik” az energetikát? Miért mondtak le az E.ON Energiakereskedelmi Kft. felvásárlásáról?

Nem engedtük el az energetikát. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. százszázalékos üzletrészére kiírt pályázattal kapcsolatban annyit mondhatok: meglátásom szerint a társaság és így a részvényesek szempontjából is felelősségteljes döntés született. Egy mindenre kiterjedő átvilágítás eredményeként a menedzsment arra a megállapításra jutott, hogy az energiakereskedő cég pillanatnyilag nem vonzó befektetési célpont. De vannak még potenciális energetikai céltársaságok az Opus látókörében.

A stratégiai irányok kijelölése mellett a cégcsoport megerősítésére fókuszálnak. Hol tart a cégek integrálása?

Mára már nem az összeolvadáskori 53, hanem csak 42 céget konszolidál az Opus, így szabad szemmel is látható az elvégzett munka. Ezt a portfólióracionalizálást, szerkezeti észszerűsítést folytatni kívánom, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a cégeket egyenként átvizsgáljuk, elemezzük, és optimalizáljuk a működésüket. Az eredeti terveink szerint haladunk vele.

Terveznek további akvizíciókat?

Az Opus tevékenységének egyik lényege az akvizíciós lehetőségek folyamatos figyelemmel követése. A korábban bejelentett akvizíciós terveink közül a Titász projekt aktív fázisban van, de természetesen új beruházási lehetőségeket is vizsgálunk. A turizmusban napirenden van további szállodák vásárlása. A Hunguest törzsvendégbázisa régiós szinten is mozog, így a környező országok is célpontok a felvásárlásaink során. Az élelmiszer-feldolgozásban a próbagyártási éven túl már látszanak az irányok és az eredmények is. Az iparban és az építőiparban is egyfajta strukturáltság, profiltisztítás és azoknak a vagyonelemeknek a megtartása, megszerzése a cél, ahol többségi befolyása lehet a társaságunknak.

A társaság menedzsmentjének korábbi kommunikációja szerint az atomenergiával, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos területeken is megjelennének. Vannak konkrét tervek?

Fogalmazzunk úgy, hogy jelentős folyamatok zajlanak a világban, amelyeket figyelemmel követünk, és ha ehhez a megfelelő pillanatban minden körülmény optimálissá válik, akkor belépünk ezekre a területekre is.

A részvényeseket elsősorban az árfolyam érdekli. Reálisnak tartja a jelenlegi árfolyamot?

Az Opus Global-részvény év elejétől számított árfolyamváltozása a BUX index változásához közeli teljesítményt nyújtott. A papír relatív teljesítménye jobb volt, mint a korábbi vezető részvényeké. Úgy gondolom, hogy a befektetők értékítéletében a második negyedévben elindult egy kedvező folyamat, amelyre már lehet építeni. Természetesen sokat kell még dolgozni, de ennek a várhatóan kemény és megfeszített munkának a végén a részvényesi érték növekedését látom.

Folytatódnak a sajátrészvény-vásárlások?

Az esetleges sajátrészvény-vásárlásainkról a jogszabályi határidőn belül megfelelően fogunk tájékoztatni.

Mikor kaphatnak osztalékot a részvényesek?

A részvényesek érdekei kiemelten fontosak, ezért ha a hosszú távú stratégia azt kívánja, akkor a nyereség osztalékként kifizethetővé válik, ha pedig a részvényesi értéknövekedést az szolgálja, hogy inkább akvizícióra kell fordítanunk, akkor e szerint cselekszünk majd.

A stratégiai célok közt szerepel az intézményi befektetők számára is vonzóvá tenni az Opust. Milyen lépéseket terveznek?

Ez a folyamat is elkezdődött már a társaságnál. Ennek megfelelően először publikáltunk május 30-án befektetői prezentációt, amelyet természetesen újabbak követnek majd. Ebbe az irányba további lépések is várhatók, például befektetői találkozók formájában.

A részvények külföldi piacokra való bevezetése szóba kerülhet?

A részvényeink külföldi szabályozott piacokra vagy MTF-piacokra való bevezetése nem időszerű kérdés.