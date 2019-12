Történelmi csúcson zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 779,20 pontos, 1,75 százalékos emelkedéssel, 45 382,68 ponton, új történelmi csúcson zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma kiemelkedően magas, 20,1 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest, a legnagyobb mértékben az OTP, mely új történelmi csúcsot állított fel. A 4iG 11,86 százalékos emelkedésének köszönhetően ledolgozta előző napi esésének nagy részét.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, nagyon jól teljesített a budapesti tőzsde.

Az OTP volt a legerősebb papír, közel 3 százalékos emelkedésdel árfolyama elérte a 15 500 forintos szintet.

Hozzátette, a Mol és a Richter részvényesei is örülhetnek, egyedül a Magyar Telekom oldalazott.

A jó hangulatot a magyar tőzsdén a vezető elemző szerint részben a nagyon pozitív európai és észak-amerikai piaci hangulat is fűti. Délután EKB kamatdöntés volt, ahol nem született meglepetés, és nem változtak a monetáris kondíciók. Donald Trump tweetjére azonban felrobbantak a tőzsdék – tette hozzá. Az amerikai elnök ugyanis Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy közel lehet a megállapodás Kínával, és ebből arra lehet következtetni, hogy nem fogja megemelni a Kínával szembeni vámokat.

Nagyon figyelünk minden lépésére a jövőben is, jelentős tőzsdemozgató ereje van, de a magyar tőzsde jobban is teljesít, mint akár az európai, akár az észak-amerikai társai – mondta az elemző.

A Mol 20 forinttal, 0,69 százalékkal 2900 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 2,99 százalékkal 15 500 forintra nőtt, forgalmuk 12,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar

Telekom 3 forinttal, 0,68 százalékkal 436,50 forintra gyengült, forgalma 325,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 75 forinttal, 1,25 százalékkal 6075 forintra emelkedett, forgalmuk 3,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3827,20 ponton zárt csütörtökön, ez 49,56 pontos, 1,31 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.