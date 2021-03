Tőzsdelázban a villanyautó-gyártók

Egyre szaporodnak az elektromosautó-gyártók a világ tőzsdéin, kihasználva, hogy a befektetők minden növekedési sztorira ráharapnak, akkor is, ha az álomautó csak a tervasztalon szerepel. A többség azonban pozitív példával jár elöl.

Az önjáró és elektromos kis­áruszállítók fejlesztésében élenjáró svéd Einride is tőzsdére készül, ezt megelőzően most 75 millió dollárt von be befektetőktől, hogy megfeleljen az elvárásoknak – írja a TechCrunch. A cég azonban nem a hagyományos módon, elsődleges részvénykibocsátással próbálkozik majd, hanem egy SPAC-on keresztül gördül be a parkettre. A SPAC-ok olyan üres tőzsdei cégek, fedővállalatok, amelyek konkrét tevékenységeket nem folytatnak, viszont a bennük felhalmozott tőkéből ígéretes startupokat vásárolnak fel. Ilyen biankó társaságok vállaltak szerepet például olyan amerikai elektromosjármű-gyártók részvényeinek tavalyi tőzsdei bevezetésében, mint a Nikola, a Lordstown Motors, a Canoo vagy a Fisker.

Az elektromobilitási hullámot meglovagoló, piacérett jármű helyett csak tervrajzokkal és ígéretekkel operáló cégekkel szemben az Einride első villanyautói október óta már élesben dolgoznak, a svéd zabtejgyártó, az Oatly telephelyei közötti fuvarokat lebonyolítva. Azóta 8600 kilométert teljesítettek, és 10,5 tonna szén-dioxidtól kímélték meg a légkört.

Az Einride futurisztikus teherautói a közeljövőben a Lidl diszkontlánc és az Electrolux háztartásigép-gyártó flottájában is megjelenhetnek, miután a cégek partneri együttműködést kötöttek.

A New York-i tőzsdéken már megjelent, ismert kínai villany­autó-gyártóknak viszont honvágyuk támadt. Igaz, nem a hazatérésen, hanem a hongkongi megmérettetésen gondolkodik a NYSE-n jegyzett NIO és Xpeng, valamint a Nasdaqon aktív Li Auto. Az Xpeng emellett egy harmadik tőzsdét, a sanghaji Star Marketet is kinézte magának. Szempont lehet számukra az is, hogy

az elnökváltással sem jött enyhülés az amerikai–kínai viszonyban, és a Donald Trump által hozott, a New Yorkban jegyzett kínai tőzsdecégekre vonatkozó szankciókat még nem vonta vissza a Biden-adminisztráció.

Mindhárom autógyártó legalább 5-5 százalékos pakettet ajánl fel még az idén a működési területéhez közelebbi, távol-keleti befektetői kör számára. A New York-i hétfői záróárak alapján ez együttesen ötmilliárd dolláros tőkebevonást jelenthet – írja a Reuters.

A három autógyártó célja egyfelől az, hogy profitáljon a dinamikusan növekvő ázsiai befektetői hullámból, másfelől szükségük van friss forrásra technológiai fejlesztéseikhez, valamint kereskedőhálózatuk bővítéséhez. A helyi riválisoknak is lépniük kell azután, hogy a Tesla megépítette a Kínát közvetlenül kiszolgáló sanghaji Gigafactoryt, ráadásul árcsökkentésekkel operálva szűkíti a piacot, az elérhető vásárlói réteget. Amíg tavaly a Tesla 147,4 ezer autót adott el Kínában, a NIO-nak 43,7 ezer, a Li Autónak 32,6 ezer, az Xpengnek pedig 27 ezer járműve kelt el.

Vízválasztó év az idei, ugyanis iparági szakértők a tavalyi 1,8 milliós elektromosautó-eladás 40 százalékos bővülését vetítik előre, s a korán ébredők most tudnak nagyobb szeletet kihasítani a piaci tortából.

Különösen úgy, hogy már a Foxconn és a Huawei is bejelentette piacralépési szándékát. Az alternatív hajtású járművek adták a tavalyi újautó-eladások 5 szá­zalékát, ezt a pekingi kormányzat 2025-re legalább 20 százalékra szeretné bővíteni. A hongkongi szabályok szerint másodlagos kibocsátáskor a vállalatnak legalább két, pozitívan lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a tőzsdei pályafutása történetében. Ez egyedül a NIO-nak van meg, két társa tavaly év közben debütált, így nekik vagy várniuk kell, vagy más technikát kell alkalmazniuk a hongkongi jegyzéshez.

A parkettre készülő svéd Einride első villanyautói már az ősz óta futnak és szállítanak, és megjelenhetnek a Lidl és az Electrolux flottájában is