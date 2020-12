Túlszárnyalták az év eleji csúcsokat az alapok

A vakcinahíreket és az amerikai elnökválasztást követő novemberi tőzsdei rali révén rekordszintre hízott a hazai részvényalapok vagyona, és a teljes alapkezelői szektoré is.

A továbbra is élénk megtakarítási kedvnek és a jókora hozamoknak köszönhetően november végére messze maguk mögött hagyták a koronavírus-járvány negatív hatásait a hazai befektetési alapok.

Az összvagyonuk 3,2 százalékkal új csúcsra, 6693,4 milliárd forintra gyarapodott

– derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének adataiból.

A befektetők újabb 59 milliárd forint bíztak a portfóliómenedzserekre, a meredeken felpattanó árfolyamok pedig csaknem 150 milliárd forinttal hizlalták a kezelt vagyont. Az eddigi, 2020. januári rekordot 163 milliárd forinttal túlszárnyaló új csúcs nagyrészt a részvényalapok kiemelkedő teljesítményének tudható be.

A befektetők minden eddiginél több pénzt, 22,6 milliárd forintot fektettek részvénypiaci alapokba,

a jelentős tőkebeáramláshoz hozzájárult három, novemberben indult részvényalap is. A növekedésben ennél is nagyobb szerepet játszottak a hozamok, amelyek 62,3 milliárd forinttal gyarapították a kockázatkedvelő befektetők vagyonát. A részvényalapok eszközértéke így 18 százalékkal, 560 milliárd forintra ugrott, a bővülés mértéke és a hó végi eszközérték egyaránt rekordnak számít a kategória történetében.

A kirobbanó tőkepiaci hangulat elsősorban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos híreknek volt köszönhető. November első felétől jelentek meg az első információk az egyes vakcinák klinikai hármas fázisban elért hatékonyságáról, és ezzel belátható közelségbe került a széles körű alkalmazásuk

– magyarázza a jókora hozamokat Honics István, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója.

A legnagyobb eszközértékű magyar lakossági részvényalapot, az OTP Quality Alapot kezelő szakember szerint a tőkepiac pozitívan fogadta az amerikai elnökválasztás kimenetelét is. A részvénypiacok egyik legnagyobb ellensége a bizonytalanság, és Trump az elnöki ciklusa végére még a korábbiaknál is kiszámíthatatlanabbá vált, így a pénzügyi világ Biden mellé tette le a voksát. Az alapkezelő legfrissebb havi hírleveléből kiderül az is, hogy a hazai és kelet-közép- európai nagyvállalatok részvényeiből válogató OTP Quality vagyona novemberben közel 19 százalékkal gyarapodott, és a hónap végén meghaladta a 40,7 milliárd forintot.

Jól teljesítettek az ingatlanalapok is, ahová az idei legnagyobb értékesítési volument, 28,5 milliárd forintot helyeztek el a megtakarítók.

A hozamokkal együtt 1,8 százalékkal, 1634 milliárd forintra nőtt a legnagyobb eszközkategória vagyona. A kötvényalapok eredményéhez a 8,2 milliárd forintos tőkebeáramlás mellett a hozamok további 10,5 milliárd forintot tettek hozzá, így szerény bővüléssel zárták a hónapot. A vegyes alapok eszközértéke bő 3 százalékkal emelkedett, amihez a csaknem négymilliárd forintnyi friss megtakarítások és az ennél is jelentősebb mértékű árfolyammozgások is kellettek. A pénzpiaci termékekből, a származtatott és a tőkevédett alapokból jelentősebb tőkét váltottak vissza a megtakarítók, amit az árfolyammozgások sem tudtak érdemben tompítani, eszközértékük ennek következtében számottevően, egyaránt 6 százalék feletti mértékben zsugorodott.