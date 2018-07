Ugrásra készen áll a Mol árfolyama

Összességében jó eredményeket várnak a hazai tőzsdei cégektől az elemzők a jövő héten kezdődő gyorsjelentési szezonban. A blue chipek közül a sort a Richter Gedeon nyitja jövő csütörtökön, másnap a Mol, augusztus 8-án a Magyar Telekom, 10-én pedig az OTP Bank számait ismerhetik meg a befektetők.

A legnagyobb kérdőjel a Mollal kapcsolatban merülhet fel, hiszen a menedzsment már az előző gyorsjelentésnél is azt jelezte, hogy a vállalat lehetőségeket szalasztott el az emelkedő olajár miatt megváltozó piaci környezetben. A cég hosszú távú stratégiája a mostaninál alacsonyabb olajárra épül, és ez hosszú távon valószínűleg helyes is, de ezekben a hónapokban éppen ellentétes világpiaci folyamatok zajlanak a szemünk előtt. Ezért is figyelnek jobban a befektetők a Molra