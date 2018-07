Új leánycéget alapított a Plotinus

A Plotinus tőzsdei kivezetésére még legalább a jövő évig várni kell, de az új leánycég bejegyzésével intézményesült a reálgazdasági befektetések irányvonala.

Újabb lépést tett a Plotinus másfél évvel ezelőtt meghirdetett új üzletpolitikája megvalósítása érdekében. Bejegyezték ugyanis a társaság új leánycégét, a Plotinus Invest Vagyonkezelő Zrt.-t, amelynek jegyzett tőkéje 5 millió forint. A most alapított társaság célja, hogy összefogja a Plotinus Holding reálgazdasági befektetéseit, ezért várhatóan a következő hetekben-hónapokban az összes reálgazdasági befektetés tulajdonosává ez a cég válik.

A korábban meghirdetett program intézményesült a leánycég bejegyzésével, az a cél ugyanis, hogy a társaság vagyonának nagy részét reálgazdasági eszközök, főleg az egészségügy és a hostelüzletág képezze

– mondta a Világgazdaságnak Zsiday Viktor, aki már csak a részvények 5,41 százalékával rendelkezik, míg korábban csaknem 25 százalékos volt a részesedése. Júniusban jelentős tulajdonosi átrendeződés zajlott le a Plotinusnál, gyakorlatilag két nap alatt lefutott a társaság 300 ezer darabos részvényvásárlási programja. A nagytulajdonosok éltek a felkínált lehetőséggel, s így a saját részvények aránya 63,22 százalékra emelkedett.

Zsiday a 690 forintos osztalékjavaslatot is támogatta a közgyűlésen, és a részvény-visszavásárlási programmal is egyetértett. Többször is hangsúlyozta, hogy a társaságban felgyülemlett pénzt el kell juttatni a részvényesekhez osztalékfizetés és részvény-visszavásárlás formájában, majd a társaságot ki kell vezetni a tőzsdéről. „Most nem tudok újdonsággal szolgálni a tőzsdei kivezetésről, ez a kérdés a mostani közzététel kapcsán nem releváns” – válaszolta a Világgazdaság kivezetési időpontot firtató kérdésére Zsiday Viktor. A tőzsdei kivezetést legutóbb tavaly tűzték napirendre, ám a 45,04 százalékos közgyűlési részvétel miatt akkor erről nem lehetett szavazni. Erről ugyanis csak akkor dönthet a közgyűlés, ha a jelenlévők legalább a részvényesek 50 százalékát plusz 1 szavazatot képviselnek, és akkor is legalább 75 százalékos többség kell a javaslat elfogadásához. A kivezetésről való szavazást 2019-re halasztották. Érdekesség, hogy az idei éves rendes közgyűlésen közel 56 százalékos volt a részvétel, ám ezúttal a kivezetés nem szerepelt a napirendi pontok között.

A társaság középtávú terveiben az értékpapír-befektetések felszámolása szerepel azzal, hogy ennek megvalósulása esetén a társaságnak mérlegelnie kell a tőzsdén maradás költségeit, illetve előnyeit, és ezeket összevetve egy későbbi, egyelőre el nem döntött időpontban összehívandó közgyűlésen határoznia kell a maradásról vagy a távozásról. Időközben a társaság kötvényeit már kivezették a tőzsdéről.

