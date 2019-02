Új vezérigazgató a Waberer's Nyrt. élén

A DHL-től érkező Robert Ziegler tölti be mától a vezérigazgatói pozíciót a Waberer’s International Nyrt.-nél. Robert Ziegler Lajkó Ferencet váltja ebben a pozícióban, aki mai napi lemondása után az elkövetkező 6 hónapban tapasztalatainak átadásával és tanácsaival továbbra is a vállalat rendelkezésére áll.

Robert Ziegler a DHL Freight részlegétől érkezik a vállalathoz, ahol operatív igazgatóként dolgozott 2015-től, majd az Egyesült Királyság és Benelux régiók felelős vezérigazgatójaként tette nyereségessé az addig veszteségesen működő brit egységet. A DHL-t megelőzően Robert Ziegler 17 éven keresztül menedzsment tanácsadóként dolgozott az AT Kearney-nél. Ezalatt

számos szállítmányozási és logisztikai projektben vett részt, és az AT Kearney szállítmányozás és infrastruktúra iparágakkal foglalkozó részlegének vezetője lett, valamint ő alapította meg az AT Kearney közel-keleti irodáját Dubaiban, ahol 5 évet töltött.

Robert Ziegler kifejtette: „Megtiszteltetés számomra, hogy a Waberer’s-t a fejlődése következő fázisában vezethetem és már várom, hogy folytathassam a vállalat működési modelljének megkezdett átalakítását a hatékonyabb működés, a hálózat optimálisabb kihasználása és további digitalizáció érdekében. Célom, hogy biztosítsam a cég nyereséges növekedését

valamint értékteremtését az ügyfeleink és részvényeseink számára.”

Lajkó Ferenc, aki 2016 augusztusa óta vezérigazgatóként egy stabilizációs időszakon vezette át a társaságot, hozzátette: „Büszke vagyok a Waberer’s-nél eltöltött 18 évre és arra az átalakulásra, amin a cég az irányításom alatt keresztülment. Azonban most úgy döntöttem, hogy ideje új kihívásokat keresnem. A zökkenőmentes vezetőváltás érdekében az elkövetkező 6 hónapban továbbra is a vállalat rendelkezésére állok.”