Újra fizet osztalékot az ANY Biztonsági Nyomda

Minden főbb eredménysoron két számjegyű visszaesést regisztrált 2020 egészében az ANY Biztonsági Nyomda, a társaság azonban egyé v kihagyás után ismét fizetne osztalékot,

a vezetőség részvényenként 55 forint kifizetését javasolja – derül ki a társaság gyorsjelentéséből

Az ANY Biztonsági Nyomda 2020-ban 27,4 milliárd forint árbevételt ért el, amely 20 százalékkal kevesebb az előző év hasonló időszakához képest,

a koronavírus okozta gazdasági helyzetben visszaestek a papír és kártya alapú okmányrendelések, emellett a 2019. évi választási munkák forgalmának kiesése is oka a csökkenés mértékének.

Az export tevékenység továbbra is erős, 42 százalékos arányt képviselve az exportárbevétel 11,7 milliárd forintot tett ki. A konszolidált EBITDA 2,99 milliárd forintot ért el, ami amely 376 millió forinttal – 11százalékkal – kevesebb, mint bázis időszakban.

Az üzemi eredmény 28 százalékkal zsugorodott, és kétmillió forint híján 1,5 milliárd forintot tett ki. A nyomdatársaság 785 millió forint adózott nyereséggel zárt a a pandémiával sújtott 2020-as évet, ami 38 százalékos csökkenést jelent bázisidőszakhoz képest.

A zsugorodó eredmény ellenére egy év szünet után ismét számíthatnak osztalékra a részvényesek: az igazgatóság a tavalyi eredményből részvényenként 55 forint osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek.

6,7 milliárd forinttal csökkent az árbevétel, egy olyan esztendőben, amely növekedést ígért, erre alapoztuk terveinket.

A részvényesek egyhangúlag elfogadták, hogy lojális és jól felkészült dolgozóink biztonsága egyetlen pillanatra sem kerülhet veszélybe. Termékeink piacait lelassította a járvány, így több idő és energia jutott a technológia és a kapacitások fejlesztésére. Így jó csapattal, stabil pénzügyi háttérrel, és a legkorszerűbb technológiával felkészülve várjuk az egészségügyi válsághelyzet megszűnését és a gazdaság élénkülését Magyarországon és a jól fejlődő exportpiacokon” – fűzte hozzá a jelentés közzététele során Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda vezérigazgatója.

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2023. március elsejéig szóló szerződést írt alá a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel a védettségi igazolványok szállítására vonatkozóan – jelentette be a tőzsdei társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A szerződés keretében a nyomda gyártja, személyesíti meg és postai szolgáltatónak történő átadásra előkészíti a védettségi igazolványokat. A Világgazdaság már február elején arról számolt be, hogy nem lenne meglepő, ha a koronavírussal szembeni védettséget igazoló nyomtatványok gyártására vonatkozó megbízást az ANY Biztonsági Nyomda nyerné el.