Üldözőbe vehetik az európai indexeket a BUX-részvények

Óvatosan optimistán látja a hazai vezető részvények kilátásait a KBC Equitas, a pánik utáni erősödésben eddig nem jeleskedő BUX hamarosan felzárkózhat a nyugat-európai indexekhez.

A gyors jegybanki beavatkozás nyomán a részvénypiacok is erőre kaptak a koronavírus-járvány kiváltotta februári, márciusi zuhanást követően. A hazai tőzsdeindex azonban némi korrekció ellenére sem dolgozta még le az év eleji esés nagyobb részét, pedig a meghatározó magyar részvények kilátásai az első negyedéves eredmények után sem rosszak – értékelt befektetői webináriumán a KBC Equitas.

A brókercég szerint a négy blue chip lehetőségeit figyelembe véve méltánytalanul maradt le a BUX a nagyobb nyugati indexektől,

a jegybanki stimulus farvizén így hamarosan a magyar tőkepiac is elkezdhet felzárkózni Nyugat-Európához.

A vezető magyar részvények közül az OTP szenvedte el idén a legnagyobb esést, mivel makropapírként a teljesítménye nagyban függ a reálgazdasági folyamatoktól, a romló gazdasági várakozások ezért a bankrészvény árazásában is erőteljesen meglátszanak. A befektetőket a szektorra kivetett banki különadó, valamint a nem teljesítő hitelek esetleges emelkedése is aggaszthatja, ám a KBC szerint ezek a félelmek a jelenlegi árazás alapján már túlzók, és a hazai hitelezési adatok sem indokolják ezt, ezért alapvetően óvatosan optimisták az OTP kilátásait illetően.

A szektortársakhoz hasonlóan a Mol is elszenvedte az olajárak összeomlását, a keresleti és a kínálati oldalról egyaránt nyomás alá kerülő ágazatban továbbra is jelentős a bizonytalanság, de hosszabb távon a KBC lát potenciált a vállalatban. A Mol integrált üzleti modellje ugyanis a jelenlegi helyzetben is előnyt jelent, az alacsony nyersanyagárak mellett a finomítói szegmens most is erősen teljesít, az olajár konszolidációjával pedig lassan elindulhat a Mol árfolyamának felzárkózása is.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható