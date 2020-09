Változásokat hoz az ősz a részvénykosárban

Szeptember végén kihullhatnak a BIF részvényei a BUX-ból, ezzel 13 tagúra szűkülhet az első számú hazai részvénykosár mezőnye. A formai feltételeket teljesítő Delta, Akko és OTT-One a „puha kritériumok” miatt maradhat ki a tőzsdeindexből a Világgazdaság előzetes kalkulációi szerint.

A Takarék Jelzálogbank tavaszi búcsúja után újabb társaság hullhat ki a BUX indexből a hazai részvénykosár szeptemberi felülvizsgálatát követően. A Világgazdaság számításai szerint a Budapesti Ingatlan Nyrt. (BIF) az előző féléves részvényforgalmi rangsorban nem került az első 25 társaság közé, ez pedig a tavaly decemberben egyszerűsített kritériumrendszer értelmében azonnali kikerülést von maga után. Az idei évtől ugyanis már csak az árfolyamértékből számolt forgalmat és a közkézhányad kapitalizációjának szintjét veszi figyelembe az indexbizottság a BUX új összetételének félévenkénti meghatározásakor. Az első számú hazai indexbe az a társaság kerülhet be, amely az aktuális közkéz-kapitalizációs és az előző féléves részvényforgalmi rangsorban is az első húsz helyezett között szerepel. Elveszíti viszont a BUX-tagságot az a cég, amely nem szerepel mindkét listán az első 25 között, vagy egymás után kétszer nem kerül be az első húszba mindkét rangsorban.

A BIF-nek már az előző, márciusi vizsgálatkor sem sikerült beverekednie magát a húsz legforgalmasabb papír közé, ám akkor még – figyelmeztetés mellett – megőrizhette kosártagságát. Az ingatlanhasznosító társaság forgalma azonban az utóbbi fél évben tovább romlott,

a 2019 szeptembere és 2020 februárja között elért 933 millió forintos kereskedési volumen az idén augusztus végén zárult hat hónapban kevesebb mint felére zuhant.

Különösen a nyári periódus sikerült gyengén, május óta ugyanis mindössze 25 millió forint értékben üzleteltek a társaság részvényeivel.

Számításaink szerint teljesíti a bekerüléshez szükséges két formális feltételt a Delta Technolo­gies, az Akko Invest és az OTT-One is. A három nagy forgalmú, stabil közkéz-kapitalizációjú Standard kategóriás társaság esetében azonban – a fél évvel korábbihoz hasonlóan – most is az indexbizottság egyedi elbírálásán múlhat a BUX-tagság. A Delta – elődjéhez, a korábban csődeljárás alatt álló, és emiatt hosszú ideig mellőzött Est Mediához hasonlóan – minőségi szempontok alapján maradhat ki a meghatározó hazai indexből. A kibocsátót piaci manipuláció és bennfentes információ helytelen kezelése miatt márciusban összesen 135 millió forintos bírsággal sújtotta a jegybank, ez pedig azért problémás, mert a BÉT kétéves szankciómentes időszakot ír elő. Az Akko és az OTT-One esetében az alacsony tőkepiaci méret lehet akadály, mivel valószínű, hogy leendő kosársúlyuk nem érné el a 0,3 százalékot, ezért a bizottság kis súlyú részvénysorozatokká minősítheti és mellőzheti ezeket a BUX-index összeállításakor. Karnyújtásnyira van az indextagságtól a Masterplast is, az építőipari termékeket gyártó társaság a közkéz-kapitalizációs feltételeknek már éppen megfelel, a forgalmi rangsorban azonban pont lemaradt a 20. helyről, ezért egyelőre nem kerül be az indexbe.

A jelenlegi indextagok közül legutóbb az ANY Biztonsági Nyomda, a PannErgy és a Waberer’s is „sárga lapos” figyelmeztetést kapott a Budapesti Értéktőzsdétől (BÉT), a három Prémium kategóriás társaság azonban – szemben a BIF-fel – az utóbbi fél évben javítani tudott részvényforgalmi mutatóin, így őket nem fenyegeti a kihullás veszélye, ahogyan a többi indextagnak sem kell figyelmeztetéstől tartania.

A Világgazdaság számításai szerint a BIF távozásával 13 fősre szűkülhet a BUX mezőnye.

Az új kosárösszetételt várhatóan pénteken ismerteti a BÉT, a módosítások pedig a szeptember harmadik péntekét követő első tőzsdenapon, vagyis szeptember 21-én lépnek életbe.