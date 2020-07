Változatlan értéken nyitott a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 35 335,86 ponton nyitott kedden. A hétfői záró értékéhez képest nem változott.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője keddi kommentárjában azt írta, hogy a hétfői kereskedésben a pozitív nemzetközi befektetői hangulat ellenére csökkent a BUX, mely a Mol és a Richter piacán tapasztalható, erőteljes eladói nyomásnak volt betudható, kedd reggelre a nemzetközi befektetői hangulat is elromlott, így további csökkenés várható nyitásban.

Továbbra is az OTP a legizgalmasabb részvény a hazai piacon

– jegyezte meg. Varga Zoltán kifejtette, hogy az OTP jól szerepelt hétfőn, és a technikai kép alapján további emelkedés várható, amennyiben egy kisebb-nagyobb negatív korrekciót követően sikerül áttörni a 11 000 forintos lélektani szintet. A Mol jegyzése az 1800 forintos támasz alatt zárt, amennyiben ez kedden megerősítésre kerül, további tér nyílhat lefelé, és az 1700 forintos szint felé veheti az irányt. A Richter jegyzése is meghatározó szint közelében zárt, 6450-6500 forint között húzódik egy fontos támaszzóna, amennyiben ez is letörésre kerülne, a 6250 forintos támaszt veheti célba. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is sávozó mozgást végez a 380-400 forintos tartományban.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 253,74 pontos, 0,71 százalékos csökkenéssel, 35 335,86 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. A Mol 40 forinttal, 2,18 százalékkal 1794 forintra csökkent, 2,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 1,77 százalékkal 10 950 forintra erősödött, forgalmuk 4,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 3,50 forinttal, 0,92 százalékkal 385 forintra nőtt, forgalma 122,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 3,28 százalékkal 6480 forintra esett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.