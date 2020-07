Változatlan értéken nyitott a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3,12 pontos csökkenéssel, 34 750,96 ponton nyitott szerdán.

A keddi záró értékéhez képest 0,01 százalékkal gyengült.

Iránykeresést várt az elemző a nyitás előtt

A keddi csökkenés után szerdán sem lehet intenzív felpattanásra számítani, iránykeresés várható nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán kommentárjában kifejtette, a vezető részvények közül a Richter árfolyama jelentősen csökkent és a 6 ezer forintos szint felé halad. Az OTP emelkedni tudott, továbbra is a 11 ezer forintos szint felett tartózkodik, így enyhén pozitív a technikai kép.

A Mol grafikonján továbbra is csak 1700 forint közelében húzódik fontos támasz.

A Magyar Telekom újabb fontos támaszt tört le, a következő szintek 370, majd 360 forintnál találhatóak – jelezte.

A szakértő kitért arra is, hogy állampapírt vett a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Május 26-a óta először lépett piacra a jegybank, 2038-as lejáraton 8 milliárd forintért, 2041-es lejáraton 2 milliárd forint értékben vásárolt állampapírt. A súlyozott átlaghozam 2,55 és 2,66 százalékon alakult.

Az elemző felidézte, az MNB egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a hosszú lejáratú fedezett hiteleszköz és az állampapír-vásárlások közötti átcsoportosításról döntöttek. Ennek eredményeként a hosszú, 15 év feletti szegmensben korlátozott mennyiségben vásárolnak állampapírokat. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy a programra továbbra is védőhálóként tekintenek.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 225,33 pontos, 0,64 százalékos csökkenéssel, 34 754,08 ponton zárt kedden, a részvénypiac forgalma 5,1 milliárd forint volt.