Változatlan nyitás a pesti tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 36 222,58 ponton kezdett pénteken. A csütörtöki záráshoz képest nem változott.

Az erőteljes csütörtöki emelkedés után is erősödhetnek még a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető részvényei – írta az Equilor Befektetési Zrt. elemzője. Varga Zoltán szerint továbbra is az OTP a meghatározó a nagy kibocsátók közül, de a további emelkedéshez át kell lépnie a 11 ezer forintos szintet. A Richter különösen nagyot ugrott, így pénteken már a 7 ezer forint feletti árfolyam sem kizárt. A Mol maradhat az 1800 és 1900 forintos sávban, míg a Magyar Telekom akár gyengülhet is – tette hozzá.

Az emelkedés a kedvező irányba fordult nemzetközi hangulatnak köszönhető, bár a pénteki kezdés már gyengébb a részvénypiacokon. Az ázsiai tőzsdék emelkedéssel kezdtek ugyan, de Európában visszafogottabbak a várakozások.