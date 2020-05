Vegyes kezdés New Yorkban

Vegyes indexekkel indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi veszteségek után.

A pénteki nyitáskor az DJIA-30 index 0,30 százalék veszteséget,

az S&P-500 index 0,33 százalék csökkenést,

a Nasdaq Composite index viszont 0,10 százalék nyereséget mutatott.

Az amerikai piacok nyitásakor az európai tőzsdeindexek fél és egy százalék körüli veszteségben jártak.

Az indexcsökkenés az amerikai-kínai politikai fesztültség eszkalálódásával keltett piaci aggodalmakra vezethető vissza. A befektetők a Hongkong autonómiáját csorbító kínai törvényre adott washingtoni válaszra várnak.

Az amerikai árfolyamindexek egyébként a héten korábban még emelkedtek, a DJIA index a pénteki nyitásig 3,8 százalék, az S&P-500 index 2,8 százalék, a Nasdaq Composite index 0,9 százalék nyereséget halmozott fel a hét eleje óta. A hét utolsó napjaiban bekövetkezett árfolyamcsökkenéssel együtt is az indexek nyereséggel fejezhetik be a hónapot.

Az olajár csökkent pénteken. Részben az amerikai üzemanyagkészleteknek a piacok által nem kellő mértékűnek tekintett csökkenése, részben pedig a fokozódó amerikai-kínai feszültségből eredő keresleti aggodalmak miatt. A csökkenés „technikai pihenőnek” is tekinthető a hetek óra tartó áremelkedést követően.

Az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 1,33 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 33,26 dolláron,

a Brent ára pedig 1,55 százalékkal 35,47 dollárra csökkent.

Az eurót 0,37 százalékkal jegyzik erősebben 1,1117 dolláron, az arany spot ára 0,48 százalékkal unciánként 1727,53 dollárra emelkedett.