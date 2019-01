Veszteséggel fejezte be a napot a pesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 186,31 pontos, 0,45 százalékos csökkenéssel, 41 146 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült az előző napi záráshoz képest.

Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1 aktuális csatornán elmondta, a Richter árfolyamára nem volt érezhető hatással, hogy amerikai értékesítési partnere, az Allergan arról számolt be, hogy a magyar gyógyszercég készítménye 150 millió dolláros bevételt ért el a negyedik negyedévben. Ez éves szinten több mint 70 százalékos növekedést jelent, és 7-8 milliárd forint a Richternél jelentkezik majd eredményként.

A magyar gyógyszerpapír fél százalékos esése nagyjából összhangban van a magyar tőzsde teljesítményével

– mondta a részvényelemző. Kitért arra is, hogy a forint árfolyama nem nagyon mozgott a keddi kamatdöntés után. Kis forinterősödés volt – 317,4-ről 317,2-re -, de hasonló mértékű elmozdulás volt a többi régiós devizánál is. A közlemény szövegezése sem változott, továbbra is azt sugallja, hogy a következő időszakban elkezdődik a monetáris politika normalizálása, a mostani ultra laza monetáris politikától elindulunk a laza monetáris politika irányába – mondta Nagy András.

A Mol árfolyama 8 forinttal, 0,24 százalékkal 3290 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,85 százalékkal 11 650 forintra esett, forgalmuk 4,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 5 forinttal, 1,07 százalékkal 470,50 forintra erősödött, forgalma 459,5 millió forint volt.

A Richter-papírok 30 forinttal, 0,51 százalékkal 5820 forintra gyengültek, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3923,45 ponton zárt kedden, ez 9,84 pontos, 0,25 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.