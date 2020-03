Világszerte tovább erősödött az eladási hullám

Nőtt a pánik a világ tőzsdéin, egyelőre nem látni az eladási hullám végét. Úgy látszik, a helyzet komolyságát racionálisan ugyan felmérte már korábban is a piac, de az emocionális reakció csak most következett be, amikor a mindennapokat érintő intézkedések működésbe léptek.

Bár a kereskedők megértették, hogy a Fed idő előtti és nagy horderejű intézkedéscsomagja a bankközi és piaci folyamatok rendeletetésszerű működését támogatja, ez nem gyógyír a részvénypiacnak, inkább olaj a tűzre.

A hétfő délelőtti kereskedésben az európai tőzsdék – így a német Dax index is – csaknem 10 százalékot vesztettek értékükből. Az amerikai piacnyitás előtt a határidős Dow több mint 1000 pontos zuhanással napi limittel esett, majd nyitás után 2446 pontos mínuszba került. A MarketWatch megtudta, hogy több amerikai nagybank, így a JPMorgan, a Bank of America és a Citigroup felfüggeszti részvény-visszavásárlási programját a koronavírus miatt.

Menedékeszközt keveset találtak a befektetők, egyebek között esett az arany árfolyama is.

Az ilyenkor szokásos betétesi elbizonytalanodás nagyon korán felütötte a fejét. Manhattanben egy Bank of America-fiók kifogyott a százdolláros címletekből, miután az ügyfelek nem várt mértékben adtak be készpénzfelvételi kérelmeket. A hír annak ellenére került a tőzsdei portálok címlapjaira, hogy kisebb címletek rendelkezésre álltak, mert a bankroham lehetőségétől különösen tartanak a kereskedők. Bár a készpénznek egyre kisebb helye van az életünkben, a tömeges betétkivét rendszerszinten kezelendő. Ezért hangsúlyozta például Robert Holzmann, az Európai Központi Bank kormányzója tegnap, hogy a központi bank szükség esetén segítséget nyújt a bankoknak, és ha kell, beavatkozik a pénzügyi eszközök piacán is.

