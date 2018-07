Visszatérhet a tőzsdére a Dell

A Dell pénzügyi szakemberei olyan tervet eszeltek ki, amelynek a segítségével a cég a költséges és időigényes IPO-t elkerülve kerülhet vissza a tőzsdére.

Néhány évvel azután, hogy a Dell Technologies kivonult a tőzsdéről, most a hátsó ajtón át térne vissza – írja a Marketwatch. A vállalat egy olyan komplex tervet ismertetett hétfőn a befektetőkkel, amely a szabályos IPO buktatóit megkerülve vezetné vissza a céget a parkettre. Az amerikai technoló­giai vállalat ugyanis a VMware nevű szoftveres leányvállalatában meglévő részesedésére korábban – a Dell és az EMC egyesülésekor – kibocsátott úgynevezett V sorozatú követő részvényét (tracking stock) a terv szerint átváltaná darabonként 1,3665 C sorozatú Dell-törzsrészvényre, és ezeket a tőzsdére is bevezetné.

A követő részvény (más néven designer stocknak is hívják) olyan értékpapír, amelyet az anyavállalat azért bocsát ki, hogy az adott üzletág vagy leányvállalat teljesítménye külön mérhető legyen, és osztalékjogot biztosít anélkül, hogy a részvény követelést testesítene meg akár az anyacég, akár a leányvállalat vagyonára vonatkozóan.

A befektetők a részvénycsere helyett a V sorozatú részvényeiket pénzre is válthatják az anyacégnél, mégpedig 109 dolláros árfolyamon, ami 29 százalékkal haladja meg az értékpapír pénteki záróárát. A kifizetéseket a VMware 11 milliárd dolláros rendkívüli osztalékából fogják fedezni, amelyből többségi tulajdona alapján 9 milliárd dollárt kap majd a Dell.

A bejelentés után a Dell V-részvényeinek az árfolyama hétfőn 7,5 százalékkal 91 dollárra ugrott, míg a VMware-részvények 10,2 százalékkal lőttek ki, s ezzel az idén már 29,3 százalékkal drágultak.

A befektetők mellett az elemzők is üdvözölték az elképzelést, mivel így a Dell nemcsak az IPO-t kerülheti el, hanem azt a tranzakciót is, amelyben a már tőzsdén lévő VMware vásárolta volna ki a Dellt, hogy az tőzsdei céggé válhasson. Ez egy úgynevezett reverse merger (fordított összeolvadás) lett volna, amelynek során

egy tőzsdén kívüli vállalat tőkeemelés nélkül kerülhet a tőzsdére úgy, hogy a tulajdonosai megveszik egy tőzsdei cég részvényeit, amely felvásárolja a vállalatot, vagy részvénycserét hajt vele végre.

A hagyományos IPO akár egy évig is eltarthat, a reverse mergert viszont néhány hét alatt le lehet bonyolítani.

Ez utóbbi esetben viszont megszűnne a Dell leánycégének az önállósága, ami VMware-részvények meredek zuhanásával járhatna. Január végén például, amikor felröppent egy ilyen terv híre, egy napon belül 10 százalékot esett az árfolyam. A hétfői szárnyalást is részben az váltotta ki, hogy sokak szerint lekerült az asztalról az összeolvadás terve. Patrick Moorhead, a Moor Insights and Strategy vezető elemzője szerint a Dell pénzügyi szakembereinél nehezen lehet zseniálisabbakat találni a szakmában.