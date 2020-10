Vonzó szinteken a hazai részvénypiac

A BUX tartós gyengélkedése miatt meglehetősen olcsónak számít jelenleg a hazai tőzsde. A nagypapíroknál rövid távon kevés olyan katalizátor van, amely fellendíthetné az árfolyamokat, közép- és hosszú távon mégis optimistán látja a magyar részvénypiac kilátásait a KBC.

Mély nyomot hagyott a tőzsdéken a koronavírus-járvány, a hazai részvények pedig nemcsak a nyugati, hanem régiós társaikhoz képest is meglehetősen alacsony szintre süllyedtek, nemzetközi összevetésben így kifejezetten olcsónak számít jelenleg a magyar részvénypiac – hívják fel figyelmet a KBC részvényelemzői.

Miközben a tengerentúlon újabb csúcsokat döntöttek az indexek, és a fejlett európai piacok is ledolgozták a tavasszal elszenvedett zuhanás döntő részét, a BUX továbbra sem tud jó teljesítményt felmutatni, ez pedig a piaci értékeltségében is megmutatkozik. Míg a legnagyobb nyugat-európai vállalatokat tömörítő Stoxx 600 index árfolyama (P) az egy részvényre jutó profit (E) 16-szorosán forog, az osztrák, cseh és lengyel részvények pedig 11-es P/E-rátán mozognak, addig a magyar tőzsde még a régióhoz képest is alacsonyabban árazott a BUX 9-es P/E-értéke alapján.

„Részben érthető a hazai tőzsde lemaradása, hiszen az olaj- és a bankszektor igen nagy súlyú az első számú hazai részvénykosárban. Az amerikai S&P 500 és a német DAX indexszel összevetve ugyanakkor már igen masszív teljesítménykülönbséget jelez a BUX idei 30 százalékos esése – értékelt lapunknak Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője.

– A részvénypiacok közép- és hosszú távú kilátásait továbbra is optimistán látjuk, ezért arra számítunk, hogy hamarosan a feltörekvő piacok is elkezdhetik ledolgozni az idén összeszedett hátrányt.”

Bár negyedéves távlatban nehéz jóslásokba bocsátkozni, ha a járványhelyzet nem romlik tovább, és az amerikai elnökválasztás körül is csillapodnak a kedélyek, az elemző szerint az sem kizárt, hogy a BUX még az év végéig javít az eddigi teljesítményén.

A bankszektort övező erős pesszimizmust az alacsony kamatkörnyezet és a borús gazdasági kilátások is fűtik, az OTP számára azonban biztató, hogy hosszú távon mindig jobb teljesítményt tudott nyújtani a szektor átlagánál. A jegybankok lazító politikája miatt tartósan alacsony kamatmarzsokra rendezkedhet be a társaság, a hitelezésben azonban még van tér a növekedésre, ez pedig ellensúlyozhatja a kieső kamatbevételeket. A bankpapír árfolyama a könyv szerinti érték alatt forog, ami a 12 százalékos tőkearányos megtérülés mellett már inkább alacsony árazásúvá teszi a papírt.

Az eddig legjobban teljesítő Richter árazása a versenytársakhoz képest kifejezetten kedvező, a magyar gyógyszerpapírért fizetendő prémiumok többéves mélypontra süllyedtek. Az egészségügyi szektor még vonzóbbá válhat a jövőben, de a tartósan erős Vraylar-értékesítés és – exportcégként – a gyenge forint is a Richter mellett szól, amely továbbra is növekedési sztori maradhat. A befektetőket azért óvatosságra intheti, hogy a nagy meghúzásokat gyakran hasonló korrekció követi az árfolyamban, 7000 forint felett pedig az eddigi tapasztalatok szerint látványosan el szokott fogyni a lendület.

A Molnál azonosítjuk a legtöbb kockázatot, de itt is inkább azt látjuk, hogy már kimondottan nyomott szinteken van az árfolyam

– hangsúlyozza Cinkotai. Az olajszektorral meglehetősen elbánt a koronavírus, a csökkenő termékkereslet az upstream és a finomítás eredményeit is jelentősen ronthatja még évekig. A vegyipar, a gázüzletág és a kiskereskedelmi szegmens ugyanakkor láthatóan válságállóbb, ebben a tekintetben kifizetődőnek bizonyulhat a Mol diverzifikált modellje. A társaság profitálhat a gyenge forint mellett erősödő dollárból, és a vegyipar felé történő elmozdulás miatt hosszabb távon nem szabad leírni a Molt, még akkor sem, ha rövid távon kevés érv szól az árfolyam-emelkedés mellett.

Nem számít drágának a Magyar Telekom sem, a viszonylag válságálló papírból azonban hiányzik a katalizátor, ami fellendülést hozhatna az árfolyamban. Az 5G-fejlesztésekből idővel profitálhat a szektor, de egy átgondolt sajátrészvény-vásárlási program is adhatna lendületet a papírnak. Rövid távon egy kedvező gyorsjelentés indíthatna el pozitív spirált, november elejéig viszont várhatóan nem kell nagy „tűzijátékra” számítaniuk a befektetőknek.