A PayPal Holdig szerdán bejelentette, hogy 2,7 milliárd dollárért felvásárolja a japán Paidy névre hallgató BNPL-vállalatot (buy now, pay later, azaz vásárolj most, fizess később) – számolt be róla a Reuters. Ez válaszlépés volt a rivális Square múlt havi lépésére, aki az ausztrál BNPL-céget, az Afterpayt vásárolta fel. Azt a 29 milliárd dolláros felvásárlást az ágazat konszolidációjának előszeleként nevezték meg a szakértők.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Paidy megvásárlása segíteni fogja a PayPal terjeszkedését Japánban, ahol az online vásárlás volumene az elmúlt 10 évben megháromszorozódott, és jelenleg 200 milliárd dollárosra értékelik. Ugyanakkor a vásárlások több mint kétharmadát továbbra is készpénzzel fizetik az ázsiai szigetországban.

A 6 millió felhasználóval rendelkező Paidy üzleti modellje abban áll, hogy az online vásárlást követően nem készpénzzel, hanem havonta egyszer egy helyi kisboltban banki átutalással egyenlítsék ki a számlát.

A japán fogyasztók többsége azonban továbbra is a készpénzes fizetést részesíti előnyben. Ebben kis változások már érzékelhetően ugyan, de többnyire csak a nagyvárosi lakosság körében.

A PayPal a világjárvány nyertesei közé tartozik, hiszen felhasználóinak száma drasztikusan megugrott a lezárások és az érintésmentes fizetési módok előtérbe helyezése miatt. Ráadásul nemcsak vásárlók, hanem vállalatok is átpártoltak a platformhoz, amelynek ügyfélkörét 400 milliósra saccolják világszerte.

A Paidy – amelynek támogatói közé tartozik a Visa, a Soros Capital Management és a japán Itochu is – a felvásárlást követően is megtartja nevét, üzletágát és arculatát. Az alapító-elnök Russell Cummer és a vezérigazgató Riku Sugie egyaránt megtarthatja pozícióját az akvizíció lezárulta után is.

A felvásárlás a tervek szerint 2021 negyedik negyedévében zárul majd le.