Felívelő pályára állt az OTT-ONE

Nem tudnak betelni a befektetők az OTT-ONE kolumbiai sztorijával. Mi lesz itt, ha tényleg kinyílik a latin-amerikai piac kontinentális ajtaja?

A két ünnep között is ölre mentek a befektetők az OTT-ONE papírjaiért, s az idei évet is nagy forgalommal kezdte a biztonságtechnikai cég. Tegnap limitig húzták a kurzust, 300 millió forintot meghaladó forgalom mellett. Ahhoz képest, hogy öt éven át 50 forint alatt kókadozott az árfolyam, a tavaly novemberi, 323 forintot karcoló hegymenet óta a kurzus szépen megragadt a 225 forint feletti szinteken. Tegnap 284 forinton jegyezték a papírt.

A társaság még tavaly októberben keltette fel a befektetők érdeklődését, amikor híre jött, hogy Bogotában az OTT-ONE cégcsoport és stratégiai partnere, az iSRV Zrt. háromoldalú együttműködési szerződést írt alá a medellíni székhelyű ESU (Empresa para la Seguridad Urbana) társasággal, amely Kolumbia egyik meghatározó biztonságtechnikai cége. Az együttműködés keretében vénaszkenneren alapuló biztonságtechnikai megoldásokat értékesítenek a nagyobb kolumbiai városokban. Ezenfelül az OTT-ONE és az iSRV tárgyalásokat kezdett a kolumbiai hadsereg tulajdonában álló innovációs központtal közös kutatási projektek indítására, valamint esetlegesen egy közös kolumbiai vállalat létrehozására.

A vénaszkenneres megoldás a biometrikus azonosításon alapuló szoftveres szolgáltatások közé tartozik. Ez az IT-biztonságtechnika minősített esete, hiszen nem elég egy eszköz (token) birtoklása és a jelszó (PIN), de a jelszó használatára jogosult személynek fizikailag is jelen kell lennie az azonosításkor, ami a tenyéren található vénák szerkezete alapján történik.

A társaság a kolumbiai piacot a Latin-Amerikára nyíló kontinentális ajtónak tekinti, ahol a vénaszkenner mellett úgynevezett streaming technológiákat is értékesít. A nagyra törő terveket szövő társaság néhány héttel ezelőtt számolt be arról, hogy részben a tavaly áprilisban elhatározott alaptőke-emelésből befolyt források felhasználásával sikeresen lezárta legújabb, biztonságtechnikai projektjének termékfejlesztési időszakát. A Mobile Bio ID néven futó, biometrikus azonosításon alapuló biztonságtechnikai rendszer az OTT-ONE és az iSRV Zrt. közös fejlesztése. E termékcsoport magas biztonságú személyi azonosítást tesz lehetővé terepi körülmények között is. Alkalmas személyek terepi regisztrációjára, azonosítására, jogosultság ellenőrzésére. Bevethető építőipari, bányászati, energetikai, és egyéb ipari területeken, valamint katonai, határrendészeti feladatokra. A rendszer piaci bevezetését már decemberben megkezdték, az első nyilvános bemutatkozás a kolum­biai Expodefensa kiállításon történt.

A kolumbiai együttműködést azért tartja nagyon fontosnak a menedzsment, mert a hadsereggel közös kutatási projektek révén „tereptudás” épülhet be a termékfejlesztésbe.