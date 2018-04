Megnyitja pénzügyi szektorát Kína

Sajtóhírek szerint a jegybank elemzői azt vizsgálják, miként vethető be a kínai deviza leértékelése a küszöbönálló kereskedelmi háború negatív hatásainak ellensúlyozására.

A mostani, piaci alapú árfolyamátváltási rendszer jól működik, és a jövőben is jól fog – szögezte le tegnap Csi Kang. A kínai jegybank kormányzója arra a felvetésre válaszolt így: vajon mennyire gondolja komolyan a központi bank a jüan leértékelését? Sajtóhírek szerint a jegybank elemzői azt vizsgálják, miként vethető be a kínai deviza leértékelése a küszöbönálló kereskedelmi háború negatív hatásainak ellensúlyozására.

A jegybankelnök ugyan kikerülte a válaszadást, de az elemzések szerint hiába tenne jót az exportnak a gyengébb jüan, a leértékelés számos kockázattal jár. Drágábbá teszi a külföldi adósságállomány finanszírozását, valamint magas pénzpiaci volatilitást okozhat, amit Kína az elmúlt években mindenáron el akart kerülni.

A leértékelés nem illene bele azokba a kormányzati törekvésekbe, amelyek szerint az állam minél inkább piaci alapú rendszereket működtetne, valamint Donald Trump is könnyen megbélyegezné Kínát, hogy kereskedelmi okokból manipulálja a devizáját.

Kevin Lai, a Daiwa Capital Markets elemzője hangsúlyozta: a jüan stabilitása segítette Kínát a makrogazdasági stabilitáshoz. Emlékeztetett: 2015-ben, mikor a jegybank váratlanul 2 százalékkal leértékelte a jüant, rengeteg tőke áramlott ki, ami világszerte megrázta a piacokat.

Csi Kang arról is beszélt, milyen intézkedéseket hoz az év végéig a jegybank, amelyekkel segít megnyitni a kínai pénzügyi szektort a külföldi befektetők előtt. Engedélyezik, hogy külföldiek is beszálljanak a kínai befektetési társaságokba és pénzügyi lízinggel foglalkozó cégekbe, valamint teret kapnak a lakossági hitelpiacon is.

A teljes cikket a Világgazdaság csütörtöki számában olvashatja