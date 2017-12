A szmog miatt drágul a réz

Egyhetes kényszerleállásra kötelezték a világviszonylatban is meghatározó rézfeldolgozó vállalatot, a kínai Jiangxi Coppert; e lépéssel a kínai állam az aggasztó mértékű téli légszennyezettségen szeretne javítani. Hasonló egyhetes szünetet kellett tartania december elején a szektortárs TongLing Nonferrous Metalsnak is. A rendkívüli intézkedésekkel is magyarázható, hogy a réz ára három és fél éves csúcsra került az árutőzsdéken.

A Londoni Fémtőzsdén – London Metal Exchange (LME) – 2004 óta nem fordult elő az, ami most, hogy kilenc egymást követő napon dráguljon a réz. Ennek is köszönhető, hogy az LME-n az alapvető ipari fémek közt a réz ára emelkedett az alumínium után a legnagyobb mértékben, idén 28 százalékkal. Az emelkedést több tényező segíti a kínai feldolgozócégek kényszerleállítása mellett: a magas kereslet, a bányászati költségek emelkedése és új iparágak (elektromos autógyártás) megjelenése a megrendelői oldalon. Ezek után nem csoda, hogy a chilei állami rézbánya, a Codelco már 10 ezer dollár feletti tonnánkénti árat prognosztizál jövőre.

A londoni árutőzsdén december utolsó hetében 7100 dollár felett zajlik a kereskedés a réz irányadó határidős termékével (ilyen magas árra 2014 nyara óta nem volt példa), a kínai feldolgozók korlátozása pedig további lendületet adhat az emelkedésnek. Ám az árfolyam egyes technikai indikátorok szerint már túlvettnek számít a gyors emelkedés miatt.