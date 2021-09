Megvonta a bizalmat csütörtökön Florin Citu miniszterelnöktől az USR PLUS, a középső romániai kormánypárt. A párt vezető testülete éjfél után kiadott közleményében kijelentette: támogatni fognak egy Florin Citu elleni esetleges bizalmatlansági indítványt.

Az USR PLUS országos bürója kijelentette: a szövetség soha, semmilyen kormányzás alatt nem fogja a nevét adni "a közpénzből történő rabláshoz". A testület úgy értékelte: Florin Citu miniszterelnök politikai válságba lökte az országot.

Az USR PLUS arra kérte a koalíciós partnereket, hogy vegyék tudomásul: a Citu-kabinetnek megszűnt a többségi parlamenti támogatása, és kezdjenek tárgyalásokat egy új miniszterelnökjelöltről, egy új kormány megalakításáról.

Ha az új miniszterelnökről szóló koalíciós tárgyalások nem vezetnek eredményre, az USR PLUS támogatni fog egy, a Citu-kormány elleni bizalmatlansági indítványt – áll a hajnalban kiadott közleményben.

A pártszövetség azt is közölte, hogy az új kormányba is a szerda este leváltott Stelian Iont jelölik igazságügy-miniszternek, akit támogatnak az igazságügyi reform folytatásában.

A közpénzből történő rablás kifejezéssel a szövetség az Anghel Salignyről elnevezett, 50 milliárd lejes keretösszegű (3500 milliárd forint) fejlesztési programot illette, mellyel – a tervezet szerint – a helyi önkormányzatok számára nyújtana támogatást a kormány a víz-, gáz- és szennyvízhálózataik kiépítésére vagy fejlesztésére és közútjaik javítására.

A programot elindító sürgősségi kormányrendelet elfogadására szerdán két alkalommal is összehívták a kormányt, ám az USR PLUS ellenszegülése miatt végül nem sikerült elfogadni a dokumentumot. Az USR PLUS bojkottálta az estére összehívott második kormányülést, többek között arra hivatkozva, hogy a kormányrendeletet nem véleményezte Stelian Ion igazságügyi miniszter, aki viszont arra hivatkozott, hogy nem kapta meg a dokumentum eredeti példányát.

A meghiúsult esti kormányülés után Citu bejelentette: az igazságügyi miniszter felmentését kérte Klaus Iohannis államfőtől. Hozzátette: nem fogadhat el Románia kormányában olyan minisztereket, akik szembefordulnak az ország modernizálásával.

A romániai kormánykoalíciót három politikai alakulat, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) összeolvadásával létrejött USR PLUS szövetség, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) alkotja. A politikusok döntéseit az is befolyásolja, hogy a PNL szeptember közepén, az USR PLUS pedig október elején tartja tisztújító kongresszusát. A PNL-ben a jelenlegi pártelnök Ludovic Orban és a miniszterelnök Florin Citu, az USR PLUS szövetségben pedig a két társelnök: Dan Barna és Dacian Ciolos is küzd a pártelnöki tisztségért.