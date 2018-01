Trump lemondta Londoni útját

Trump erről csütörtökön írt egy Twitter-bejegyzésben.

– írta Trump. A londoni amerikai nagykövetség honlapjáról az derült ki ugyanakkor, hogy a követség építésének helyszínéről hónapokkal Obama 2009 januári hivatalba lépése előtt döntöttek.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018