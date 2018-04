Trump újabb embere távozott

Benyújtotta lemondását kedden Donald Trump amerikai elnök belbiztonsági tanácsadója, Tom Bossert.

Bossert lemondását Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője közleményben jelentette be. A szóvivő kiemelte Bossert elkötelezettségét a nemzetbiztonság és a kibertámadások elleni védelem iránt, valamint hangsúlyozta az Egyesült Államokat sújtó természeti katasztrófák idején végzett munkáját. „Az elnök köszöni a hazának tett szolgálatait” – fogalmazott a közleményben Huckabee Sanders.

A lemondást követő első kommentárok megjegyzik, hogy Bossert távozására egy nappal azt követően került sor, hogy hivatalba lépett John Bolton, az új nemzetbiztonsági tanácsadó. A 43 éves tanácsadó – aki korábban George W. Bush kormányzatában is dolgozott – nem jelezte távozási szándékát, sőt, a szokásos vasárnap délelőtti televíziós politikai vitaműsorokban ő volt az egyik főszereplő, négy műsornak is nyilatkozott az állítólagos szíriai vegyifegyver-támadásról.

A The New York Times című lap információi szerint Tom Bossert többször is túllépett hatáskörén, és kollégái szerint magasabb posztra törekedett, nemzetbiztonsági tanácsadó szeretett volna lenni.

Az új belbiztonsági tanácsadó várhatóan Rob Joyce lesz, aki a Nemzetbiztonsági Tanács kibervédelemmel foglalkozó munkatársa.