A Foka-öböl és a Duna Terasz Lakónegyed

A XIII. kerületi Foka-öböl hosszú utat járt be: a nehézipari központból mára a főváros egyik legnépszerűbb lakó- és pihenőövezetévé vált. Az öböl-menti lokáció funkcióváltásához nagyban hozzájáruló Duna Terasz Lakónegyed legfrissebb fejlesztése a Duna Terasz Grande, amely kiemelkedő példája – Koppenhága és Greenwich mellett – az európai vízparti lakóingatlan fejlesztéseinek.

A XIII. kerület talán az egyik legsokszínűbb lokáció a fővárosban, amely főként a Duna közelségének köszönhető. A történelem során a Duna és mellékágai folyamatosan alakították a környéket: a római korban az Óbudai- és a Margitsziget még a szárazföldhöz tartozott, a Duna Plaza és a Dagály pedig a víz alatt volt. A kerület még a reformkorban is egészen más volt, mint amilyennek ma ismerjük; a Népsziget pedig csak az 1930-as években nyerte el mai félsziget formáját.

A XX. században jellemzően ipari területként nyilvántartott kerületben az ipari tevékenység jelentős része a vízpart közeli lokációkra koncentrálódott; közülük is kiemelt fontosságú volt a Foka-öböl. Az 50-es és 70-es években, a népességrobbanás hatására jelentősen megnőtt a kereslet a lakásokra, így a környéken megkezdődhetett az angyalföldi panelek építése is. Az akkor csúcstechnológiát képviselő lakótelepek építéséhez szükséges alapanyagok kitermelésében nagy szerepet játszott a FOKA, azaz a Folyamszabályozási és Kavicskotró Vállalat, amely egyben a kikötőépítkezés területéért is felelt.

A 90-es évektől kezdve, a szolgáltatások megjelenésével és a nehézipar leépítésével a Foka-öböl is új szerepet kapott: a városvezetés a vízparti területeket lakófunkcióra jelölte ki. A fejlesztők és a kerület közötti együttműködés hatására folyamatosan fejlődik az öböl környéke; nem csak lakó-, hanem pihenőövezetté is vált a fővárosi lakosok számára.

A Foka-öböl funkcióváltása az előzetes tervek alapján nagyon ígéretes. A Duna Terasz névre keresztelt új lakónegyed-jellegű városrész határait délen a Rákos-patak, északon a Turóc utca, keleten a Cserhalom utca, nyugaton pedig a Danubius utca határolja. A tájba illő épületcsoportok mellett megjelenik a partközeli és parti terek közösségi funkcióinak kialakítása, sétálóutcák és rekreációs tevékenységeknek – így zöldteraszok és belső játszóterek – kialakított terek, valamint a távlati tervek között szerepel az önkormányzattal és több környékbeli fejlesztővel együttműködve a Cserhalom utca rekonstrukciója is.

A lakónegyed legfrissebb, a D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport fejlesztéseként megvalósuló Duna Terasz Grande esetében kiemelkedő szerepet kapott a minőségi anyaghasználat, a zöld környezetű közösségi terek, valamint a zéró-emissziós környezeti hatás is. A két neves tervezőiroda (Óbudai Építész iroda és Vadász Építész Stúdió) által megálmodott épületek lakásaiban okosmegoldásokat, környezetbarát fűtési technológiát alkalmaznak. A tervezésben nagy szerepet kaptak a tájépítészeti szempontok is, így a tervek tájépítész bevonásával készültek, amelyeket számos környezettanulmány és környezettudatos tervezés előzött meg. Az ide költözők egyszerre élvezhetik majd a Duna menti zöldövezet csendes, jó levegőjű atmoszféráját és a belváros, a Duna Plaza, az M3-as metró és Váci úti irodafolyosó közelségét. Az ingatlanfejlesztőnek ez már a harmadik beruházása a környéken. A lakások értékesítése idén januárban kezdődött, az átadásra várhatóan 2023 tavaszán kerül sor.

A Foka-öböl esete nem egyedi. A városokban a vízpart közeli területek Európa-szerte az egyik legkiemelkedőbb lokációnak számítanak a lakóépületi projektek tervezése során. A jó levegő, a tágas zöldterületek és a sport, rekreációs lehetőségek páratlan lehetőségeket kínálnak a fejlesztőknek és az itt lakóknak egyaránt. Európa nyugati országaiban már az 1980-as években megkezdődtek azok a városfejlesztési projektek, amelyeknél megjelennek a vízparti területek fejlesztésének irányvonalai. A városlakók egyre inkább a természetközeli, de mégis városi életteret keresik, ami infrastruktúráját tekintve is kiemelkedő lehetőségeket biztosít. A szűk és sokszor élővilágát tekintve szerény belvárosi utcákkal ellentétben a víz közelsége tágabb térérzetet és magas biodiverzitást kínál a városi emberek számára.

Több kiemelkedő fejlesztéssel is találkozhatunk Európa-szerte. Az egyik legismertebb a koppenhágai Ørestad városrészben elhelyezkedő 8 Tallet társasház, melynek egyik különlegessége, hogy kialakításának köszönhetően a teraszos kertek mentén, az utcaszintről egészen a tizedik emeletig fel lehet jutni biciklivel. A Koppenhága belvárosához közeli környéket korábban katonai gyakorlótérként használták, csak a 90-es években kezdett el beépülni.

Szintén hasonló jelentőségű helyszín a Temze-menti Greenwich félsziget. A London belvárosához közel eső lokáció, a Temze és a város közelsége miatt népszerű környék beépítése a 90-es években kezdődött, mely lokáció értékét az Észak-Greenwich-i metróállomás átadása tovább növelt. A London egyik legfontosabb városfejlesztési területén elhelyezkedő No. 5 Upper Riverside fejlesztés befejező darabja az Upper Riverside ingatlanegyüttesnek, amely már négy korábbi épülettel is gazdagította a területet.