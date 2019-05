A jövő jelen van: MACH-TECH és IPAR NAPJAI – minden, ami az iparról bemutatható

A hazai és nemzetközi ipar világmárkái, piacvezetői, kis- és középvállalkozások, számos ipari területen tevékenykedő cég egy időben, egy helyen: 2019. május 14-17. között kerül megrendezésre a MACH-TECH és IPAR NAPJAI szakkiállítás-együttes a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, mely kétévente felvonultatja a különböző ipari ágazatok szereplőit, a szakmai újdonságokat, a költséghatékony ipari megoldásokat és az Ipar 4.0 legújabb „hódításait”.

20 ország közel 550 vállalata foglalta le helyét a Budapesti Vásárközpontban.

A kiállítás-együttes sikerességére való tekintettel, újabb pavilon került megnyitásra, így 2019-ben már a D pavilont is megtöltik a kiállítók az A, a G és az F pavilon mellett, hogy a látogatók ténylegesen átfogó képet kapjanak az ipari ágazatok jelenlegi kínálatáról, lehetőségeiről, jövőbeni fejlesztéseiről.

Részletes kiállítói lista: iparnapjai.hu/hu/kiallitoi-lista-2019

Idén is meghirdetésre került a NAGYDÍJ verseny, melyre azon kiállítók nyújthattak be pályázatokat, akik valamilyen újdonsággal, innovációs tartalommal rendelkező terméket, szolgáltatást, eljárást, technológiát tudnak kínálni ágazatukban, ipari szegmensükben. A szakmai zsűri számos céget elismerő oklevéllel vagy különdíjjal jutalmazott, míg az alábbi cégek NAGYDÍJ kitüntetésben részesültek: EPL-TECH Műszaki és Kereskedelmi Kft., LINDE Gáz Magyarország Zrt., M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft., Optimum Hungária Kft., TRUMPF Hungary Kft., Varinex Informatikai Zrt., Wiha Werkzeuge GmbH (DE).

Programok:

IPAR 4.0 NTPSZ konferencia a mesterséges intelligencia jegyében, melynek szervezője az Innovációs és Technológiai Minisztérium

Linde Targoncaverseny

Szakmai partnerek által szervezett konferenciák, továbbképzések (BPMK, IFKA, MHtE)

Védőháló Budapest – Biztonságos és egészséges környezet otthon és a munkahelyen betétkiállítás, valamint munkavédelmi konferencia „Új megoldások, új stratégiák a biztonságosabb munkahelyekért” címmel

A Kubai Nagykövetség és a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara „Business Forum”-mal várja az érdeklődőket, ahol az adott ország számos gyártó vállalata részt vesz a B2B tárgyalásokon

Színvonalas kiállítói előadások, workshopok (FreeDee Kft., Hungária Pumpen Kft., Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft., Galika Szerszámgépek Kft., Varinex Informatikai Zrt.…)

Techtogether-GTE-MACH-TECH verseny a műszaki felsőoktatásban tanuló diákcsapatok részére

A robotok nem csak hegeszteni, csavarozni és raklapozni tudnak! A narancssárga robotok szakértője, a KUKA Hungária Kft. bemutatja a robotalapú hullámvasút legújabb generációját. Automatizált és biztonságos utazásszimuláció különleges mozgáskombinációkkal és maximális utazási élménnyel.

Idén a TRUMPF Hungary Kft. nem az egyes lemezmegmunkáló gépekre, hanem az Ipar 4.0-ra helyezve a hangsúlyt, bemutatja TruConnect Showcase alkalmazását

A szakemberek előzetesen online regisztrálhatnak a rendezvény honlapján, mely regisztrációval ingyen tekinthetik meg a kiállítást.

Bővebb információ: www.iparnapjai.hu