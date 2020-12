Az év első tizenegy hónapjának nézettségi eredményei alapján 2020 eddig kétségtelenül a TV2 Csoport éve, hiszen mind a csatornák, mind a csatornacsaládok versenyében is piacvezető a TV2 a fő korcsoportokban (A18-59, A18-49, A4+)*. Novemberig bezárólag a nézettségi eredmények átlagát tekintve a TV2 csatorna nézői részesedése a 18-59 évesek körében 9,1 százalék, a 18-49 évesek körében 8,9 százalék és a 4 éves vagy annál idősebbek körében pedig 11,0 százalék volt. Ezzel az eredménnyel, megelőzve fő konkurensét az RTL Klub csatornát, mind a három korcsoportban a TV2 a legnézettebb csatorna 2020-ban.

A siker a kábelportfólió esetén is kimagasló, így csoport szinten még nagyobb előnnyel vezet a TV2 Csoport a csatornacsaládok versenyében. Fő konkurenséhez, az RTL Magyarországhoz képest a 18-59 évesek körében 1,6 százalékponttal, a 18-49 évesek körében 0,5 százalékponttal míg a 4 vagy annál idősebbek körében 4,6 százalékponttal több nézőt nyert meg magának. (18-59: 23,4 százalék vs. 21,8 százalék; 18-49: 22,5 százalék vs. 22,0 százalék; 4+: 24,6 százalék vs. 20,0 százalék). Az októberi kiemelkedő sikert folytatva, a novemberi hétvégéken is átlagosan a TV2 csatornát nézték a legtöbben mind a három fő korcsoportban. A csatornát a 18-59 éves tévénézők 9,8 százaléka választotta, vagyis 1,6 százalékponttal többen, mint az RTL Klub-ot. Hasonlóan nagy különbség volt a 18-49 évesek és a teljes lakosság körében is, hiszen a TV2-t a 18-49 éves nézők 9,3 százaléka (RTL Klub: 8,4 százalék), a 4 éves vagy annál idősebb nézők 10,9 százaléka (RTL Klub: 8,0 százalék) választotta.

Ebben a hónapban sem volt hiány izgalmakban, hiszen november 8-án, vasárnap elérkezett a végső megmérettetés a Sztárban Sztár színpadára, a hírességek utoljára bújhattak ismert előadóművészek bőrébe. A döntőt nagy figyelem övezte, hiszen a 4 éves vagy annál idősebbek körében több, mint egy millió (1 023 ezer), a 18-59 évesek körében pedig több mint félmillió (542 ezer) nézőt ültetett le a tévék képernyője elé, és ezekkel az eredményekkel mind a két korcsoportban a novemberi hónap legnézettebb műsora címet is bezsebelte**. A showműsor teljes idei évada végig magas nézői részesedéssel büszkélkedhetett, és a tizenegy epizódot átlagosan a 18-59 éves nézők 18,9 százaléka választotta, míg az RTL Klub azonos idősávja csupán 15,4 százalékot, azaz 3,5 százalékponttal kevesebbet. A fiatalabb korcsoportban, a 18-49 évesek körében is hasonló nézői részesedéssel zárt a műsor (Sztárban Sztár: 18,0 százalék, RTL Klub azonos idősávja: 16,5 százalék).

A műsor idősávját a Nicsak ki vagyok? – A rejtélyek színpada második szériája vette át, amelynek hirtelen nehéz környezetben kellett helytállnia. A fő konkurens csatornán már hetek óta zajlik a nyomozás, így minden erőre szüksége volt a műsornak, hogy a nézők figyelmét meg tudja nyerni magának. Habár az első rész még nem tudott nagyobb nézői részesedést kiszakítani magának, a november 29-én leadott második epizód már tudta növelni nézettségét és ezzel a nézői részesedését is a 18-59 évesek körében.

Novemberben, vasárnap esténként az RTL Klub is elindította új műsorát az Életünk történetét, ami az idősávjában alulmaradt a TV2-vel szemben, hiszen míg a műsornak az 5 hétvégi epizódja a 18-59 évesek körében átlagosan 9,4 százalékos nézői részesedést ért el, addig a TV2 azonos idősávja 15,5 százalékot. Hasonló eredmények születtek a 18-49 évesek körében is, a műsort átlagosan a nézők 9,1 százaléka választotta, míg a TV2 azonos idősávját 5,5 százalékponttal többen, 14,6 százalék.

A szombatonként futó Dancing with the Stars – Mindenki táncol sikere az októberi eredmények után novemberben is töretlen, hiszen ebben a hónapban is minden epizód mind a három fő korcsoportban főlényesen nyerte idősávját (A18-59, A18-49, A4+). Az eddig sugárzott epizódok a 18-59 éves nézők átlagosan 18,6 százalékát, a 18-49 évesek 17,9 százalékát és 4 éves vagy annál idősebbek 22,9 százalékát mondhatja magáénak. Ezzel szemben az RTL Klub csatorna azonos idősávja alacsonyabb (9,6 százalékos, 10,0 százalékos és 8,2 százalékos) részesedést ért el.

Az októberhez hasonlóan novemberben is alulmaradt az RTL Klub szombat esti Apatigris című sorozata a TV2 azonos idősávjában futó műsorokkal szemben. A novemberi szombatokon műsorra került négy epizód átlag nézői részesedését tekintve az Apatigris a 18-59 évesek körében 10,7 százalékot, a 18-49 évesek körében 10,6 százalékot ért el, míg a TV2 azonos idősávja viszont jelentősen többet, 14,8 és 14,3 százalékot ért el.

A novemberi hétköznapok is új izgalmakat hoztak a TV2 csatorna nézőinek életébe, hiszen a TV2 új kalandreality műsorában két sztárcsapat indult versenybe a vidéki élet útvesztőjében. A Sztárban Sztár fináléját követően, november 15-én vasárnap debütált az egyébként hétköznap esténként futó Farm VIP, amely kirobbanó sikert hozott. Az első epizódot a teljes lakosságon belül (A4+) kicsivel több, mint egy millióan nézték (1009 ezer), amely a tévénézők 20,9 százalékát jelenti. A másik két fő korcsoport tekintetében, a 18-59 éves nézők 18,2 százaléka, a 18-49 éves nézők 17,7 százaléka választotta ezt a műsort, így ezekkel az eredményekkel fölényesen nyerte az idősávját a fő konkurens csatornával szemben (RTL Klub azonos idősáv: A4+ 16,3 százalék; A18-59 15,6 százalék; A18-49 16,8 százalék).

Hétköznaponként erős műsorral szemben kell bizonyítania az új kalandrealitynek, de még így is meg tudta szorongatni a konkurens csatornát. A 18-59 évesek körében november 30-ig bezárólag a hétköznap esti epizódok átlagosan 14,3 százalékos részesedést értek el, míg az RTL Klub azonos idősávja 15,8 százalékot, tehát a verseny nagyon kiélezett a két csatorna között. Ezzel az eredménnyel a TV2 ebben a korcsoportban szinte megduplázta a műsor idősávjának korábbi eredményét, hiszen a TV2 megelőző négy hét azonos idősávjának átlag nézői részesedése 7,7 százalék volt. ***

A 18-59 éves nézők közül átlagosan 11,3 százalék volt kíváncsi a Farm VIP este 10 óra után kezdődő kísérőműsorára, a Farm, ahol éltünk-re, ahol a nézők plusz információkat tudhatnak meg a műsorban zajló események hátteréről. A Farm VIP-t megelőző Mintaapák című napi sorozatot is egyre több néző választja, hiszen nagyobb átlag nézettséget tudott elérni novemberben októberhez képest: a 18-59 évesek körében a novemberi átlag közönségarány 11,3 százalék volt, 1,1 százalékponttal több, mint októberben.

Az este 6 órakor kezdődő Tények és az azt követő Tények Plusz novemberi átlag nézői részesedése megbízhatóan hozta a tőlük megszokott jó eredményeket, hiszen a 18-59 éves tévénézők átlagosan 16,2 százaléka választotta a Tényeket, és 13,3 százalékuk a Tények Pluszt. A hétköznap reggel 6 óra 18 perckor kezdődő Mokka és 8 óra 45 perckor kezdődő Mokkacino sikere novemberben is töretlen. Továbbra is a TV2-vel kezdi a nézők többsége a hétköznapokat, hiszen a Mokka folytatva eddigi sikerszériáját novemberben is átlagosan 7,0 százalékponttal magasabb közönségarányt ért el (14,4 százalék) a 18-59 évesek körében, mint az RTL Klub azonos idősávja (7,4 százalék). Az azt követő Mokkacino is hasonló sikerekkel büszkélkedhet, a 18-59 éveseknél átlagosan 9,7 százalékos, a 18-49 éveseknél 8,5 százalékos nézői részesedést mondhatott magáénak, így mind a két korcsoportban fölényesen nyert az RTL Klub azonos idősávjával szemben (RTL Klub azonos idősáv: 3,3 százalék; 3,8 százalék).

*2020.01.01-11.30. időszakra vonatkozó átlag SHR%, All Day, Célcsoport: A18-59, A18-49, A4+

**Toplista: A Nielsen által program szinten mért csatornák összes 10 percnél hosszabb műsora, AMR szerint, 18-59 és 4 éves vagy annál idősebbek körében

***2020.10.19 – 2020.11.15 20:30 – 21:59 Hétköznapok

Live + As live adatok

Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás