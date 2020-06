Befektetésen gondolkodsz? Íme néhány hasznos tanács!

Nem érdemes elhamarkodottan dönteni, ha befektetni szeretnénk, hiszen valószínűleg kemény munka és megtakarítás árán jutottunk a befektetendő összeghez. Cikkünkben adunk néhány jó tanácsot, és megmutatjuk, hogy kinek, mibe érdemes manapság befektetni!

Mi is az a befektetés?

Kezdjük az alapoktól, először is határozzuk meg a befektetés fogalmát! Befektetés alatt azt a döntési folyamatot értjük, amikor egy hosszas, mélyreható elemzés során választjuk ki a megvásárolandó eszközt. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az eszköz pénztermelő képességét, úgynevezett cash flow-ját vásárolja meg a befektető. Amennyiben a tőke biztonságos, a befektetés jövedelemteremtő képességével és az elvárt hozammal sem lesz probléma.

A legjobb befektetés ismérvei

Lényeges, hogy a befektetést megelőzően alaposan gondoljuk át az alábbiakat. Érdemes lehet segítséget is kérni a választásnál, egy pénzügyi tanácsadó is segítségünkre lehet, de legyünk kritikusak az ajánlattal szemben, Szendrei Ádám összefoglalója sokat segít a témában.

Mielőtt döntünk, az alábbiakat vegyük figyelembe:

a befektetés gyakoriságát

a befektetés összegét

az időtávot

a befektetéssel elérni kívánt hozamot

és hogy ezért mekkora kockázatot lennénk hajlandóak vállalni.

Befektetéstípusok

Tulajdonképpen számos lehetőség áll előttünk, ha befektetendő pénz áll rendelkezésünkre. Biztonságos választás lehet az állampapír, ami már kis összeg befektetését is lehetővé teszi, nem jelent nagy kockázatot, rövid távon is hasznot hoz, de nem jár magas hozammal. Tapasztaltabb befektetőknek a részvényvásárlás is jó lehetőség, amennyiben a magas hozamot és a hosszú távú elköteleződést preferálják. Klasszikus fizikai befektetés az ingatlan, de ez is mindenképpen hosszú távon térül meg, és magas költségekkel és kockázattal kell számolni a nyereség érdekében. Aranyba is fektethetünk, ennek hozamát a kereslet-kínálat határozza meg, kockázatos lehet, mivel az aranykitermeléstől is függ az aktuális értéke.

Milyen hozammal számolhatunk, ha befektetünk?

A hozam és a kockázat egymástól elválaszthatatlan fogalom. Többnyire elmondható, hogy ha magas kockázatra vagyunk hajlandóak, magasabb hozamot is érhetünk el, és fordítva. Lényeges még, hogy a költségek csökkentése is segítheti a hozamok növelését.

Összefoglalva tehát, érdemes még egyszer leszögezni, hogy mindenkinek egyénileg kell eldöntenie, hogy melyik befektetési forma éri meg neki igazán, és azt is jó, ha belátjuk, hogy a befektetésekből hosszú távon remélhetünk pénzt.