Bitcoin vásárlási tippek 2019-ben

A kritopénzek témájáról az elmúlt években sokat lehetett olvasni, hallani. Voltak időszakok, amikor a rendszer összeomlásától tartottak sokan, de az mégis bebizonyította, hogy igenis működőképes, és az egyre újabb kriptovaluták megjelenésével minden korábbinál többféle lehetőség rejlik bennük. A bankoktól független fizetőeszköz segítségével tulajdonképpen pillanatok alatt fizethetünk, és van mód a különféle digitális valuták közötti váltásra is. A legrégebbi és kétségtelenül a legnépszerűbb kriptopénz, a Bitcoin vásárlás témájával most a coinmixed.eu segít részletesebben megismerkedni.

Bitcoin vásárlás weboldal segítségével

Legyen szó bármilyen kriptovalutáról is, a vásárlás során is elsődleges a megbízhatóság. A vásárlás és váltás lehetőségét kínáló weboldalak között érdemes olyan megbízható portált választani, amely minden jogi feltételnek és előírásnak megfelel. Sokak számára döntő az is, hogy egyszerűen használható legyen a portál, áttekinthetően álljanak rendelkezésre a lehetőségek és a Bitcoin váltó is egy helyen elérhető legyen. A Coinmixed mindezeken a területeken kiválóan teljesít.

Bitcoin vásárlás személyesen? Nem a legbiztonságosabb!

A világhálón elérhetőek olyan fórumok, ahol eladók és vevők találkozhatnak. Mivel azonban idegen emberekről van szó, ezért megfontolandó, hogy a Bitcoin vásárlás e módja mellett tegyük-e a le a voksot. A tranzakció személyesen zajlik, és ha nem elég körültekintően választjuk meg annak helyszínét, akkor a tetemes mennyiségű készpénz miatt rosszul is elsülhetnek a dolgok. Nem véletlen, hogy Bitcoin vásárlás alkalmával is a megbízható weboldalakat javasolják a szakemberek, és az ATM-ek kínálta lehetőségekre is felhívják a figyelmet.

Bitcoin ATM-ek Budapesten

Ma már hazánkban is elérhetőek olyan ATM-ek, ahol személyesen bonyolítható a vásárlás. A Lurdy Házban például saját ATM-et is üzemeltet a Coinmixed (vagyis a Bitcoin vásárlás Budapest területén is villámgyorsan megoldható), de a főváros más pontján is megtalálható Bitcoin beszerzésére alkalmas automata. A hagyományos bank automaták helyett azonban ezek speciális fajták, hiszen kriptopénz vásárlásra nyílik lehetőség rajtuk keresztül.

A módszer tulajdonképpen ugyanaz, mintha személyesen vásárolnánk Bitcoint, mindössze a veszélyességi faktor kerülhető ki azzal, hogy az eladó egy gép. A használat során csak be kell helyezni az összeget, amiért vásárolni szeretnénk, az e-pénztárca QR kódját szkennelni, és a kapott nyugtán levő kódokkal rá is lehet tölteni a pénztárcára a kriptopénzt.

Bányászat Bitcoinért

S ha már a Bitcoin vásárlás került szóba, akkor mindenképpen szót érdemel a bányászat. Számos fórumon, YouTube csatornán találkozhatunk a témával, és minden korábbi vészcsengő ellenére is tény, hogy sokféle lehetőséget rejt magában a rendszer.

De miről is van szó esetében és hogyan lehetséges bányászaton keresztül Bitcoinhoz jutni? A virtuális pénzek rendszere az úgynevezett blokklánc technológiára épül. Ez tulajdonképpen egy hatalmas elosztott adatbázis, ami részletes információkat tartalmaz a tranzakciókról. Annak érdekében, hogy ez mindig naprakész legyen, nagy számítógépes kapacitások szükségesek.

Itt kerülnek képbe a bányászok, akik számítógépes kapacitásaikkal szolgálják a rendszer megbízható működését, ezért pedig Bitcoin kapható cserébe. Világszerte sokan foglalkoznak bányászattal, és minden jel szerint még mindig kifizetődő ez. Ennek ellenére tény, hogy a Bitcoin vásárlás legegyszerűbb és leginkább megbízható módja egy jogilag is szabályosan működő weboldal használata, vagy például a már hazánkban is több helyen elérhető ATM-ek használata.