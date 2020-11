Élen a Dancing with the Stars és a Sztárban Sztár

A TV2 emblematikus műsorai múlt hétvégén sem találtak legyőzőre, így a csatorna nagy fölénnyel, ismét megnyerte a hétvégi nézettségi versenyt. Október 31-én, szombaton a DWTS 20,3 százalékos közönségarányt ért el, míg november 1-én a SzSz 20,4 százalékot a 18-59 évesek körében. Ezzel a TV2 mind teljes napi átlagban, mind főműsoridőben az első helyen végzett. A hétvége kiemelkedő eredményeivel a TV2 heti átlagban is a legnézettebb csatorna volt mindhárom kiemelt célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+).

A 18-59 évesek körében szombaton a negyedik DWTS élő adását majdnem háromszor annyian nézték, mint a második legnézettebb csatornát, az RTL Klubot (TV2: 20,3 százalék SHR, RTL Klub: 7,2 százalék SHR). A táncos műsorral szemben az Apatigris 8,5 százalékos átlagot ért el, a TV2 ebben az idősávban a DWTS-sel 16,7 százalékot (A18-59). Főműsoridőben a TV2 17,0 százaléka, az RTL Klub 9,0 százalékos nézői részesedést ért el a 18-59 évesek körében. Hasonlóan jó eredményekkel büszkélkedhet a műsor a 18-49 évesek körében is, hiszen a nézők 19,0 százaléka a Dancing with the Stars műsort nézte, és ezzel 11,7 százalékponttal felülmúlta fő konkurense idősávját (RTL Klub azonos idősáv: 7,3 százalék).

A vasárnap este is újabb kimagasló eredményt hozott a TV2-nek. A 18-59 évesek körében a Sztárban Sztár 20,4 százalékos közönségaránnyal futott és ismét a legnézettebb műsor volt a saját idősávjában. A konkurens csatornán az Álarcos Énekes 18,6 százalékot ért el (TV2 az azonos idősávban: 20,7 százalék SHR), míg a Friderikusz Sándor műsorvezetésével indult Életünk története című műsort 9,5 százalék Share-t (TV2 az azonos idősávban: 19,1 százalék SHR) a 18-59 év közötti nézők körében. A 18-49 éveseknél is sikeresen teljesített a Sztárban Sztár, a műsort a nézők 18,7 százaléka választotta, míg az RTL Klub azonos idősávját 14,6 százalék. A hét legnézettebb műsora a 18-59 évesek körében a Sztárban Sztár lett (AMR: 479 ezer).

Így főműsoridőben a 18-59 évesek körében a TV2 19,6 százalékos, az RTL Klub 14,9 százalékos nézői részesedést ért el, míg 18-49 éves nézők közül a TV2 18,1 százalékot és az RTL Klub 15,0 százalékot mondhatott magjáénak.

Múlt hét átlag nézői részesedését tekintve ismét a TV2 csatornát választotta a legtöbb 18-59 és 18-49 éves néző. (október 26-november 1., teljes napra vonatkozó közönségarány: 18-59 évesek: TV2: 9,9 százalék, RTL Klub: 9,5 százalék; 18-49 évesek: TV2: 9,6 százalék, RTL Klub: 9,3 százalék).

Live+as live adatok

Főműsoridő=18:00-22:59

Általános célcsoport: A18-59

Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás