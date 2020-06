Eltűnhetnek a nyomtatott akciós újságok?

Lehetséges, hogy a nyomtatott akciós újságok egyszer átkerüljenek teljesen az online térbe? Nyugaton néhány éve elindulni látszik ez irányba egy folyamat és hazánkban is vannak bíztató jelek.

2019 januárjában egy francia kereskedelmi lánc bejelentette, hogy megszünteti a papír alapú akciós újságját, így éves szinten nem kevesebb mint 2400 tonna papír megtakarítását tette lehetővé. Nem beszélve az akciós újság előállítási és terjesztési költségéről, ez mindenképpen nagy előrelépés a környezetbarát és költséghatékonyabb működés hozzájárulásához.

A kutatások azt mutatják, hogy franciák évente összesen 20 milliárd akciós újságot, szórólapot és katalógust kapnak a postaládáikba, de ezeknek jelentős részük körülbelül 90%-a elolvasás nélkül a szemétben végzi. Franciaországban az ilyen jellegű újságot kiadó vállalatok összesen körülbelül 5 milliárd eurót költenek évente ezen kiadványokra és a számok azt mutatják, hogy teljesen feleslegesen.

Európában Németországban és Franciaországban érkezik legtöbb szórólap a háztartások postaládájába. Az idősebb korosztály kedveli lapozgatni az akciós újságokat, mert akár be tudják jelölni a az akciós termékeket, így jobban meg tudják tervezni a nagyobb bevásárlásokat. Az akciók rajongói, akár több áruházba is ellátogatnak, hogy a legjobb áron vásárolják meg a kedvezményes termékeket. Az akciós újságok hatása ezért vitathatatlan.

A Lidl is próbálkozott már akciós újságok elhagyására bizonyos országok egyes régióiban, hogy így tesztelje a hatását. Az eredményen az látszott, hogy a vásárlások visszaestek. E szerint a teljes megszüntetés elsőre elég kockázatosnak tűnik.

De veszteséget lehet minimalizálni, sőt akár teljesen eltüntetni egy erősebb online jelenléttel. Az online akciós újságok használata egy sokkal megfelelőbb célzást tesz lehetővé, így lényegesen nagyobb hatékonysággal is működik. A fiatalokat például sokkal eredményesebben lehet elérni online eszközökön, mint a nyomtatott akciós újságokkal.

Hazánkban az egyik piacvezető, akciós újság online terjesztésére szakosodott portál az Akcioleso.hu szerint a jövőben akár teljesen ki is szoríthatja az online felület a nyomtatott akciós újságokat. – “A számaink is ezt támasztják alá, melyek az elmúlt 1 évben megduplázódtak és 2020. májusában a havi látogatóink száma már átlépte az 1 milliós határt”-

Mindehhez azonban időre és gonolkodásmódbeli változásra is szükség van, mind a vásárlók, mind a vállalatok részéről, akár a környezettudatosságot nézve, akár költséghatékonyság szempontját figyelembe véve. Ez a két perspektíva az online akciós újságok előretörésével pedig együtt is jár és valljuk be, manapság ritka, hogy ezen faktorok egyszerre jelentkezhetnek szempontként.

Az Akcióleső például küldetésként tekint arra, hogy olyan kereskedelmi portállá váljon, amely már az online akciós újságok megjelenítésén túlmutat. Jelenleg is néhány FMCG szektorban működő kereskedelmi vállalattal együttműködve dolgoznak egy olyan megoldás fejlesztésén, ami elmondásuk szerint előnyös lesz mind a vásárlóknak és megoldást nyújt a kereskedelmi cégeknek a cikkben említett online jelenlét erősítéséhez.

Bárhogy is történjen, a nyomtatott akciós újságok gyártása és terjesztése valóban nem éppen a 21. század környezettudatosságát és az ezzel járó költségek lefaragását erősítik.