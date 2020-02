Erősödő elektromos hajókínálat a Budapest Boat Show-n

Nem csak az utakon, de már a vizeken is egyre jelentősebb az elektromos meghajtás szerepe.

Hazánkban is egyre inkább tetten érhető az a nemzetközi trend, miszerint a hagyományos robbanómotoros meghajtás mellett növekszik az elektromos motorok piaci súlya. Itthon ennek különösen nagy jelentősége van, hiszen a hazai hajók egy jelentős része koncentrálódik a Balatonon, ahol belső égésű motoros hajók szinte egyáltalán nem közlekedhetnek, és a vitorlás hajók motoros meghajtásának használata is szigorú korlátozás alá esik.

Ebben jelent majd könnyebbséget a magyar hajósoknak az elektromos motorok térnyerése, hiszen a nem környezetszennyező motorok használata a tó vizét nem károsítják, így újra nagyobb szerepet kaphatnak majd a tavon az olyan sportok, mint például a vízisí, és a vitorlás hajókkal történő túrázás is tervezhetőbbé válik a kevésbé tapasztalt hajósoknak, bérlőknek. Persze az elektromos meghajtás dominanciája még a jövő zenéje, de az irány, úgy tűnik, hogy ez lesz.

Az, hogy hol tartunk a jelenben, megtekinthető lesz a most csütörtökön nyíló Budapest Boat Show-n, mely hazánk legnagyobb hajókiállítása. A rendezvény február 27. és március 1. között várja a látogatókat a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ két pavilonjában 80 kiállítóval, akik mintegy 36 márka közel 130 vitorlás, motoros és elektromos hajóját vonultatják fel, a tavalyinál 1.000 négyzetméterrel nagyobb területen.

A kiállításon nagy hangsúlyt kapnak az innovációk a Budapest Boat Show Újdonság Pályázatnak köszönhetően. A pályázat helyezettjei mind megtekinthetők a kiállításon, melyek közül a második és harmadik helyezett is elektromos meghajtású hajóval indult, sőt a ’hajózáshoz kapcsolódó termékek’ kategóriájának első és harmadik helyezettje is e témában nyújtott be pályázatot.

A kiállítót hajók nem csak kívülről lesznek megtekinthetők, de nagyrészük teljesen bejárható a rendezvény négy napja alatt, sőt fontos szerepet játszanak a kapcsolódó szolgáltatások, felszerelések és a vízi sportok is.

A látogatókat színes programok várják mind a színpadon, ahol olimpikonjaink és világbajnokaink beszélgetnek majd, de olyan versenyek is szóba kerülnek, mint a Kékszalag, a Rolex Middle Sea Race, vagy az európai négy-tó verseny, melyen a hazai Raffica csapata győzedelmeskedett 2019-ben.

Megtelik élettel a Bemutató Medence és a Programsziget is, az előbbi vízből mentés, a látogatók által is kipróbálható SUP jóga és vitorlástesztelés helyszíne lesz, míg az utóbbin vitorlásszimulátor, evezős ergométerek és csomókötözés várja a látogatókat.

A Budapest Boat Show 2020-ban is az Utazás kiállítással egy időben várja a látogatókat. A rendezvényre a belépőjegy már online kapható a www.boatshow.hu weboldalon.

A kiállítás idei díszvendége a Velencei-tó, stratégiai partnere a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balaton Boat Show, szakmai védnöke a Hajóipari Vállalkozók Egylete és autós partnere az Audi.