Fenntartható közlekedés elérhető hibrid technológiával

A környezetbarát és fenntartható járműgyártási törekvések térhódítása nem lassul az autóiparban, az autógyártók mind próbálnak megfelelni az elvárásoknak – nem kivétel ez alól a Suzuki sem.

A Suzuki szerint az elektromos autók szélesebb körű elterjedésére még várni kell: az emberibb léptékű, ugyanakkor a folyamatos fejlesztések jegyében megvalósított egyéb alternatív megoldásoké, a fenntartható és egyben gazdaságos autózásé a jövő. Bonnár-Csonka Zsuzsannával, a Magyar Suzuki Zrt. vállalati kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

A realitások talaján

A gyártók hatalmas léptékű fejlesztésekbe kezdtek, mindezt őrületes tempóban annak érdekében, hogy megfeleljenek a többlépcsős EU-s szén-dioxid kibocsátás csökkentési szabályozásnak. Ezek az innovatív fejlesztések rendkívüli költségeket rónak az autóipari vállalatokra. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerint nagy a valószínűsége, hogy ennek következtében a jelenlegi újautó-piaci fizetőképes kereslet nem tud majd lépést tartani az alternatív meghajtású új modellek árával.

Kétségkívül az elektromos autózásé a jövő, ám úgy gondoljuk, ez a jövő távolabbi, mint hinnénk. Jelenleg ugyanis sem az e-autók tömeggyártásához, sem pedig a töltésükhöz szükséges energiaforrások nem állnak rendelkezésre: sem kellő mennyiségben, sem kellő minőségben.

A fogyasztói ismeretek még gyerekcipőben járnak

Azt is fontos látni, hogy az iparág átalakulása ezúttal nem a fogyasztók igényeire szabva történik. A Magyar Suzuki saját kutatása szerint az új autót vásárlók 15 szempontból ugyanis csak a 10. helyen említik az alacsony kibocsátás fontosságát. A legtöbb vásárló elsődlegesen a megfelelő ár-érték arányt nézi, ezt követi a biztonsági berendezések megléte, a fenntartási költségek nagysága, illetve a garancia. Az a benyomásunk, hogy vásárlóink nem igazán ismerik a hibrid technológiát, ezért félnek tőle. Tájékoztatni kell őket, hogy a hibrid modelljeinknél nem szükséges figyelni az akkumulátor töltöttségét, vagy töltési idővel számolni az utazás során. Ezek a modellek 10-15 százalékkal csökkentik a fogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátás mértékét hagyományos megfelelőjükkel szemben. Általános tapasztalatként mondhatjuk, hogy a vásárlóknak csupán egy szűkebb rétege ismeri vagy tájékozódik a technológiáról vásárlás előtt.

Új technológia, változatlan minőség

A környezetbarát és fenntartható járműgyártási törekvések térhódításával összhangban, az említetteket alátámasztva az emberibb léptékű, ugyanakkor folyamatos előrehaladás jegyében a Suzuki Motor Corporation a hibrid modellek fejlesztésére összpontosít. Az a célunk, hogy a hibrid és környezettudatos autók további generációit is a megszokott magas minőségben és költséghatékonyan állítsuk elő, és így olyan fogyasztói áron tudjuk értékesíteni, amelyet nem csak a luxustermékek közönsége tud megfizetni. Anyavállalatunk mindemellett elektromos autók tekintetében együttműködést folytat a Toyotával. Két, a Toyota és a Suzuki közötti együttműködés keretében gyártott modell értékesítése is megkezdődik Európában 2020 telén. A kifinomult plug-in hibrid hajtással rendelkező ACROSS modellt, illetve a full hibrid rendszerrel felszerelt Swace-t alacsony üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás jellemzi.

A Magyar Suzuki is jelentős lépést tett ezen az úton azzal, hogy 2019 decemberében megkezdtük a hibrid járművek sorozatgyártását. Az esztergomi üzemünkben immáron hibrid autókat készítünk a magyar és az Európai Unió piacai számára. Az új, 48 Voltos ISG technológiájú hibrid modelljeinkkel a vezetési élmény nem változik.

Ezek a modellek 10-15 százalékkal csökkentik a fogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátás mértékét hagyományos megfelelőjükkel szemben, ráadásul könnyebbek és kisebbek, mint más teljes hibrid, illetve plug-in hibrid rendszerek. Az új technológiák felé történő elmozdulás kihívás és felelősség is számunkra, hiszen küldetésünkből adódóan széles rétegeket szólítunk meg és egyúttal népszerűsítjük a fenntartható mobilitást.

A folytatás

Tapasztalatainkat összegezve úgy látjuk, hogy ügyfeleink többségét elsősorban továbbra is az érdekli, hogy a jól ismert márkaminőséget kapják-e a hibrid modelljeinkben is. Ezért bár a fejlődésünk a mindenkori fogyasztói igények és piaci környezet figyelembevételével folyamatos, újításaink nem mindig technológiai vívmányok, sokszor inkább praktikus megoldások. A cél az, hogy mindig olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyekkel értékes terméket tudunk előállítani a fogyasztóink számára. Ipar 4.0-áról, sok esetben forradalomról beszélünk, de ez inkább egy viszonylag lassú folyamat. Autógyártás valójában nem létezik innováció nélkül. Ez a szemlélet kíséri mindennapi munkánkat a kollégáinkkal és beszállítóinkkal. A digitalizáció és az okos gyártásra történő áttérés fontos részmegoldást jelent a működési költségeink csökkentésére, ezáltal pedig a versenyképes ár kialakítására.