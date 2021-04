Friss és hazai: napi ötezer pékáru áruházanként

Áruházanként napi ötezer pékárut értékesítenek, ügyelve a folyamatos frissességre. A belföldi értékesítés mellett az áruházlánc külföldi üzleteikbe is kerül a magyar pékárukból.

Három saját logisztika központból látják el a hazai áruházakat, most épül a negyedik, emellett pedig három, a mélyhűtött áruk fogadására alkalmas külső raktárral is dolgoznak.

Az üzletekben napi ötezer pékárut értékesítenek, és mivel folyamatosan ügyelnek az termékek frissességére, sokszor előfordul, hogy napi többször is szállítanak az üzletekbe.

A döntő hányadában magyar beszállítóktól származó termékek között a hagyományoson kívül bio, valamint laktóz- és gluténmentes pékárut is megtalálhatnak a vásárlók a folyamatosan bővülő kínálatban.

Ma már természetes, hogy az élelmiszerüzletekben helyben sütött pékárut lehet vásárolni, de érdemes felidézni, hogy 2010-ben a Lidl Magyarország volt az első a hazai diszkontláncok között, amelyben bolti pékséget alakítottak ki, lehetővé téve a helyben sütött pékáruk árusítását. A fogadtatás minden várakozást felülmúlóan pozitív volt, így a friss, helyben sütött pékáruk 2012 óta már minden egyes áruházukban elérhetőek

A Lidl ebben a termékkörben is a vásárlói igények maximális kiszolgálására törekszik.

A pékáru-kínálatában a – frissességet biztosítva, a fogyáshoz igazítva napi több alkalommal – helyben sütött termékek mellett a közvetlenül a partnereik pékségeiből beszállított napi pékáruk is szerepelnek.

Naponta akár több beszállítás is történhet, így garantálva azt, hogy folyamatosan friss termékek kerüljenek ki a polcokra. Mindezt persze a beszállítók és a termékek folyamatos minőségellenőrzése mellett.

Nem véletlen tehát, hogy a pékáruk rendkívül népszerűvé váltak a fogyasztók körében:

áruházanként naponta átlagosan már ötezer darab pékárut értékesítenek. A Lidl állandó kínálatában jelenleg 65-féle helyben sütött termék érhető el, emellett 16-féle napi pékáru közül válogathatnak a fogyasztók.

A hazai beszállítók támogatása a pékáruknál is kiemelten fontos: jelenleg a friss pékáruk 85 százaléka származik magyarországi üzemekből. De egy jó magyar pogácsára már például a szerb és a horvát vásárlók is betérhetnek a helyi Lidl-áruházakba, mert ott ezek már évek óta magtalálhatóak a kínálatban. Ezen felül időszakosan például a hazai üzemekből származó belga csokoládés-meggyes párnát vagy az olívás stanglit is exportálnak.

Manapság egyre többek számára kényszer, hogy valamilyen speciális étrend szerint táplálkoznak ételérzékenységük vagy allergiájuk miatt. Nem is kis rétegről van szó: hazánk lakosságának 1-2 százaléka gluténérzékeny, a laktózérzékenyek száma a népesség 20-40 százalékát is elérheti. Esetükben fontos, hogy olyan termékeket vásároljanak, amiket biztonsággal fogyaszthatnak.

Az áruházlánc polcain egyre bővül a speciális igényeket kielégítő termékkínálat a pékáruk körében is, ennek megfelelően egyre könnyebb megtalálni azokat az ételeket, amelyekből az érintettek összeállíthatják változatos és tápanyagdús értrendjüket, csupán azokat a nyersanyagokat és élelmiszereket mellőzve, amelyeket mindenképpen szükséges.

A termékek zárt csomagolásban érkeznek, így is sütik őket, tehát a szállítási és értékesítési folyamat során is a zárt csomagolásban maradnak, ezáltal kizárt a termékek glutén-keresztszennyeződésének lehetősége.

Ha a saját háztartásunkra gondolunk, talán könnyen belátható, hogy éppen a pékáruk mehetnek a legnagyobb mennyiségben veszendőbe. A vállalat kiemelt célja, hogy elejét vegyék az élelmiszerpazarlásnak, és a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a megsemmisítésre kerülő élelmiszerek arányát. Ez már az áruházak számára szükséges mennyiségek meghatározásánál kezdődik, az áruházak pedig egy pontos sütési terv alapján határozzák meg a napi fogyasztáshoz igazodó mennyiséget. A csomagolt beszállítói pékárukat 50 százalékos kedvezménnyel értékesítik a fogyaszthatósági idő utolsó napján. Az el nem adott pékárut, valamint zöldséget és gyümölcsöt a Lidl állati takarmányként állatkerteknek, állatmenhelyeknek és vadászegyesületeknek adja, vagy biogázüzemben hasznosítja újra és elektromos energiát állít elő belőlük.