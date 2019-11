Gombnyomásra az okos városoktól

Életünk minden színterét behálózzák már az okos eszközök és az okos megoldások, innen csak egyetlen lépés városi szinten összekapcsolni mindezt.

Olcsóbbá és komfortosabbá teheti a települések működtetését a T-Systems Magyarország szoftvere, amelynek alkalmazásával hamarosan Magyarországon is létrejöhetnek a városi energiaügynökségek. Ezek számos tényező – a városlakók fogyasztási szokásai, aktuális és várható mozgásuk, tervezett események, időjárási körülmények – figyelembe vételével a hálózatokba csak a várhatóan szükséges mennyiségű energia betöltését vezérlik. Fecske Károly városüzemeltetési szakértő elmondása szerint a jelenlegi rendszerek folyamatosan a teljes kihasználtságra állnak készen, a szoftver alkalmazásával a város működtetése gazdaságosabbá válik hiszen csak a szükséges energiamennyiséget kell készenlétben tartani.

A városi energiaügynökségek révén a településeket ellátó rendszerek távfelügyelettel, digitalizált módon képesek lesznek a gépek közötti kommunikációt is összehangolni, miközben folyamatosan feldolgozzák és tárolják a beérkező adatokat. Mivel az államok után a városok a legtöbb intézmény fenntartói, ők a legnagyobb energiafogyasztók is. Az optimalizált energiafelhasználás ezért a településeknek komoly megtakarítást eredményezhet, miközben növeli a felhasználók komfortérzetét is.

Az okos városüzemeltetés során olyan öntanuló hálózatok hozhatóak létre, ami már a mesterséges intelligenciához közelít – mondja a szakember, aki a T-Systems szoftverének egyik fejlesztője is. A városi energiaügynökség szoftver egy olyan különleges tudású program, ami az összes épületet, műtárgyat, elektromos tömegközlekedést, lakást és minden energiafogyasztó pontot egyetlen mátrixban kezel, miközben folyamatosan ellátja az elosztói hálózat rendszerét a szabályozáshoz szükséges adatokkal. Ezzel lehetővé teszi a Smart Grid-szintű működést. A rendszer így, az egyes hálózatok aktuális és várható terhelésével kalkulálva nem csak valós időben tudja, mi történik, hanem előre látja, mennyi lesz a fogyasztás, mennyi energiát kell betárolni a hálózatba. A városi energiaügynökséghez folyamatosan érkeznek az adatok az épületek beléptető rendszeréből ugyanúgy, mint a városi buszokról, így együttesen válik láthatóvá, hogy éppen hányan utaznak tömegközlekedéssel, mikor ér véget az iskolákban a tanítás, és mikor kezdődik a kiszámítható tömeget vonzó rendezvény a sportcsarnokban például. Az információk már most megvannak: az okos épületfelügyeleti rendszerek, és a tömegközlekedési vállalatok gyűjtik az utasok mozgására vonatkozó adatokat. Ezeket az elemeket már csak össze kell kapcsolni. A végfelhasználókhoz ugyanakkor kézzelfogható formában kell közelebb hozni a jövőt – fogalmazza meg a szakember, aki fontosnak tartja, hogy bemutatótermekben és bejárható okos utcákban mielőbb megismerjék a városlakók is a rendszer lényegét.

A városüzemeltetésről, energiagazdálkodásról is szó lesz a T-Systems Symposiumán, melynek kiemelt előadója Rachel Botsman bizalomkutató lesz. A szakmai konferenciáról a symposium2019.hu weboldalon található bővebb információ.