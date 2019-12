Jön a hajrá, nagy roham lesz a pénztáraknál

Az év utolsó heteiben várhatóan hatalmas befizetési hullám jöhet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével együttműködő önkéntes nyugdíjpénztáraknál és egészségpénztáraknál. A tagok az év végi befizetésekkel tudják kihasználni a legjobban az állami támogatást, az évente 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos adókedvezményt. A mostani időszak kivételes, mivel az idén először a pénztártagok a munkáltatói hozzájárulások után is megkaphatják az adó-visszatérítést – mondta a VG.hu-nak dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (Pénztárszövetség) elnöke. A szakember arra számít, hogy a megtakarítási piacon az egyik legjobb alternatívát nyújtó pénztári megoldásokkal a jövőben egyre többen kezdik meg a takarékoskodást.

Az idén folytatták az elmúlt években megszokott sikerszériájukat az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével (Pénztárszövetség) együttműködő kasszák.

Impresszív számok

Szeptember végén az érintett önkéntes nyugdíjpénztáraknál az összesített vagyon 1425 milliárd forintot tett ki, ami több mint 7 százalékos éves emelkedést jelentett, az egy pénztártagra jutó átlagos összeg pedig 9 százalékkal, 1,3 millió forintra nőtt. A hozam is szépen alakult, a Pénztárszövetség becslése szerint az idei év első háromnegyed évében 7,6%-os szektorszintű hozamot biztosítottak a kasszák a megtakarítóknak, a november végi számok pedig már megközelíthetik a 10%-os eredményt, úgyhogy várakozással teli év vége elé nézünk. De ha hosszabb távra tekintünk, akkor is remek eredményeket látni: 10 év alatt 7,4%-os, míg 15 év alatt 6,9%-os hozameredményt.

A Pénztárszövetséghez tartozó egészségpénztárak pedig az év első kilenc hónapjában 6 milliószor finanszírozták a tagok által igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat, alkalmanként átlagosan 5600 forintért. Dr. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke szerint ezek az adatok egyrészt megmutatják, hogy a pénztárak jól szerepelnek, a tagok pedig egyre aktívabban élnek a kasszák nyújtotta előnyökkel.

Főszezon, újdonsággal

Az elnök elmondta, hogy minden évben az év utolsó hetei jelentik a főszezont a pénztáraknál, ami a befizetéseket illeti. A pénztártagok ugyanis év végi befizetéseikkel maximalizálni tudják az évente 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítést, amely az egyéni befizetések után járt az elmúlt években és az idén is. „Most is nagy aktivitás várható, különösen azért, mert idén már a tagok nemcsak az egyéni, hanem a munkáltatójuk pénztári befizetései után is megkaphatják az adó-visszatérítést. Ezért, ha nem tudjuk saját erőből kihasználni a teljes állami támogatást, kérjük munkáltatónkat, hogy az év végi juttatások egy részét a pénztári megtakarításunkba fizesse, hiszen idéntől a kedvezmény ezen befizetés után is nekünk jár, a tagok vagyonát gyarapítja” – tette hozzá az elnök.

Az, hogy mennyire kiemelkedő időszak az év vége a pénztáraknál, kiderült a Pénztárszövetség tavalyi számaiból. A múlt év utolsó negyedében a tagok 41 milliárd forintot fizettek be az önkéntes nyugdíjpénztárakba, ez 16-17 milliárd forinttal haladja meg a korábbi negyedévek átlagát. Az egészségpénztárakba 14 milliárd forintot fizettek be a tagok 2018 utolsó három hónapjában, ez majdnem a triplája a korábbi negyedévekre jutó 5,3 milliárdos átlagnak.

Dr. Kravalik Gábor szerint rengeteg tagnak jelent komoly segítséget, hogy a munkáltatói befizetések után is jár az adó-visszatérítés. Utóbbi lehetőség az elnök szerint hozzájárulhat ahhoz is, hogy a jövőben azok is megkezdjék a takarékoskodást a pénztárakon keresztül, akik eddig ezt nem tették meg és ezért a jövőben növekedésnek indulhat a pénztárba belépők száma.

