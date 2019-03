Költség fitness – Miért fontos minden apró költség nyomonkövetése?

Senki sem szeret a költségeivel foglalkozni. A világon nincs olyan ember aki azzal a gondolattal ébredne, hogy „de jó, ma újra nyomon követhetem a költségeimet…” És ez nem is véletlen. Egyéni vállalkozóktól a mamut cégekig a költségek mindenki számára ugyanazt jelentik: Adminisztrációt, szembesülést, akciókat, teendőket, és legvégül kevesebb pénzt a zsebünkben.

Rossz hírünk van! Ez nem egy „5 könnyű tipp ahhoz, hogy beleszeress a költségeidbe” bejegyzés. Sokkal inkább pár általunk fontosnak tartott gondolat arról, hogy miért kötelező, hogy üzleti gondolkodásodba szervesen beépüljön a költségek valós idejű követése, vagyis miért kell, hogy a testmozgáshoz hasonlóan napi rutinná váljon egy olyan dolog, amihez alapból semmi kedved nincs.

#0 Általános forgalmi adó (a kettesért)

Más országban talán nem lenne jelentősége, de Magyarországon 27 százalék az általános forgalmi adó. Minden „elkallódott” szállítói számla egy pofon az adott havi/negyedéves cash flow-nak, hiszen a könyvelőd nem tudja csak úgy „levonásba” helyezni a költséget annak ellenére, hogy elutaltad. A kallódó számlák áfa tartalmát, tehát valójában Te finanszírozod.

Ezt egyébként általában mindenki érti, sőt fura módon nem a „kicsiknél” inkább nagyobb, vagy operatívan súlyosan terhelt cégeknél — ahol a méret ellenére nincs megoldva a költségek követése — ,üti fel a fejét sokszor az ilyen típusú hanyag nettó forgótőke gazdálkodás.

Annak ellenére, hogy mindenki érti, mégsem sikerül elkerülni a hónap végi stresszt az emailek, kihúzhatós fiókok bányászása nélkül. Pedig mennyire egyszerű lenne nem stresszelni, csak megfelelő módszerekkel a költségeket szisztematikusan, akár napi szinten követni.

#1 A profitért dolgozol? (Kezdőknek)

A cég profitja leegyszerűsítve: bevétel mínusz költségek. Ki az a vállalkozó, aki ne akarná ezt a számot ismerni? A helyzet az, hogy tapasztalaink szerint a legtöbb vállalkozó/vállalkozás küzd a jövedelmezőség kiszámításával, melynek két alapvető oka van.

Tapasztalataink szerint még ma is nagyon sok vállalkozó nem teljesen érti mi lenne a könyvelőjének a feladata, ezért általában határozottan elutasítja a könyvelésből kinyerhető adatokat, például egy eredménykimutatást. Mivel a könyvelő és az adózás szorosan összekapcsolódó fogalmak, ezért a könyvelő által prezentált eredménykimutatásban szereplő profit egy torzszülött, ami minél kisebb annál jobb, minél nagyobb annál nagyobb hülyeség.

Fenti jelenség ellenére a sok vállalkozásnak nem létezik saját belső használatú, jól követhető kimutatása a költségekről, melyeket időben és térben egyértelműen a bevételekhez lehetne rendelni.

A két fenti helyzet eredőjeként valójában nagyon nehezen mérik a jövedelmezőséget a hazai kkv-k. Általában bankszámlájuk egyenlegéből érzik hogy megy-e az üzlet, vagy sem. Ez egyébként nem egy rossz módszer, de kicsit komplexebb vállalati döntések esetén, lehet, hogy kevés lesz!

Tipp: A költségek szisztematikus követésével óriási lépést tehetünk vállalkozásunk életében, hogy a jövedelmezőségét legalább elkezdjük mérni, vagy megértsük, hogyan mérhetjük.

#2 Hatásosabb pénzügyi megszorítások (Haladó)

Egyszer-egyszer minden vállalkozásban pénzügyi megszorításokhoz kell folyamodni, akár a túlköltekezés miatt, akár azért mert a vártnál kevesebb a költségkeret — mondjuk egy recessziós időszakban — , de ennek egyébként ezer más oka is lehet!

Bármi is indokolja a megszorításokat, pontosan tudatában kell lenni a vállalkozás költségeinek, hogy megalapozott döntést hozhassunk. A költségek követése nélkül rosszul definiált megszorításokat alkalmazhatunk, melyek teljesen feleslegesek, hatástalanok, vagy jellemzően még rombolóbb hatásúak lesznek!

#3 Növekvő hatékonyság és akaraterő (Fitness)

Kísérletek alapján bebizonyosodott, hogy minél inkább számon tartjuk a költségeinket, annál produktívabbak és tudatosabbak leszünk életünk minden területén. A szokások bevezetése a mindennapjainkba (akár a rendszeres edzés, vagy pénzügyeink ügyes menedzselése), segít akaraterőt és fegyelmet vinni az életünkbe, ami végülis sosem árt!

Összefoglalva

Túl sok pozitív hatása van a költségek követésének, mint hogy csak megvonjuk a vállunkat. A pénzügyi tudatosság, a vállalkozásban is és a magánéletünkben is elengedhetetlen tulajdonság, mert csak így lehet egészséges pénzügyi gondolkodásunk.

Jelentős összegeket spórolhatunk meg költségeink figyelésével, és a megfelelő tudással a levonhatóságokról. Ráadásul még okosabb pénzügyi döntéseket hozhatunk a vállalkozásunk számára, és tudatosabbak lehetünk a magánéletben is.

Mi, a Riport Applications-nél most sok sok más mellett éppen azon dolgozunk, hogy a költségek követését a lehető legkisebb energia bevitellel megtehesd akár valós időben.

Tanuló algoritmussal felvértezett programunkkal a QUiCK-kel az alábbi előnyökhöz juthatsz: