Kötelező biztosítás kalkulátor a 2020/2021-es időszakra

A kötelező témaköre autósként bizonyára nem tűnik újdonságnak. A hazánkban, törvényben szabályozott biztosítás minden autótulajdonos számára kötelezően fizetendő. Mivel azonban a biztosítási ajánlatok igencsak eltérőek lehetnek a biztosító társaságtól függően, ezért megfontolást igényel, hogy melyik mellett tegyük le a voksot.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes már a biztosítóváltás várható időszaka előtt tájékozódni az aktuális lehetőségekről. Egyfajta megoldást kínálhat az is, ha szakemberre bízzuk a szerződéskötést és a korábbi szerződés felmondását, ezzel sok időt megspórolva saját magunk számára. Ha a legfrissebb adatok alapján szeretné kiszámolni a kötelező biztosításának díját, akkor itt ez a kalkulátor, így könnyen megteheti.

Az online elérhető kötelező biztosítás kalkulátor nagy segítség lehet mindazoknak, akik tanácstalanul állnak a lehetőségek előtt. Novemberben körülbelül 15-20%-os drágulás várható, ezért idén is érdemes időt fordítani arra, hogy melyik ajánlat bizonyulhatna a leginkább kedvezőnek számunkra. Az aktuális információk szerint a biztosítók nem tehetnek különbséget régi és új ügyfeleik között, tehát mindenkinek azonos feltételeket kell biztosítaniuk.

A drágulás ellenére is fontos azonban, hogy a biztosító választáskor ne az ár legyen a legfőbb döntő szempont. Vegyük figyelembe azt is, hogy milyen szolgáltatást kapunk a pénzünkért. Érdemes a casco biztosítás kínálta lehetőségeken is elgondolkodni. Amennyiben hitelből történő autóvásárlás mellett döntünk, akkor ez akár kötelező jellegű is lehet, hiszen a hitelintézet szeretné biztonságban tudni a pénzét. Egyébként is hasznos lehet a casco megkötése, ugyanis jelentősen nagyobb biztonságot kínál, mint a kötelező biztosítás.

Az online informálódásnak köszönhetően nem csak a biztosítók ajánlatait hasonlíthatja össze, hanem például a casco kalkulátor esetében egyéni igényeinek függvényében is kiválaszthatja a megfelelőnek tűnő ajánlatot. Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a kötelező számos esetre nem terjed ki, így például arra sem, ha az álló gépjárműben keletkezik kár, miközben abba be-vagy kipakol. A casco szélesebb körű biztonságot nyújt, bár kétségtelen, hogy magasabb költség-ráfordítással. Kérjen akár szakmai segítséget a szerződéskötés folyamatában, hiszen mind a lemondás, mind az új szerződéskötés kapcsán is profik állnak rendelkezésre.